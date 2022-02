Un confronto alquanto apprezzato e che sarà approfondito Nuovo confronto, ieri a Palazzo Municipale, tra l’Amministrazione comunale di Marsala e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. A Giorgio Macaddino (UIL), Paolo Pagoto (CSA), Piero Genco ed Enzo Milazzo (CGIL), il sindaco Massimo Grillo e il suo vice Paolo Ruggieri

hanno illustrato il Piano triennale delle Opere Pubbliche e il Documento unico di programmazione che, in pratica, racchiudono l’ampia progettualità che attualmente caratterizza l’azione di governo della città. A cominciare dalle grandi opere che sono state oggetto del recente incontro a Roma del sindaco Grillo con i competenti Ministeri, quali la bretella autostradale (134 milioni) e l’ammodernamento della Stazione Ferroviaria (2,3 milioni), quest’ultima inserita nel PNRR come il collegamento di circa due km tra aeroporto di Birgi e linea ferroviaria Marsala/Trapani (40 milioni circa). Sul tavolo di discussione anche un’altra opera strategica per lo sviluppo della città, il Porto: “Dalla voce del presidente Musumeci, a Marsala il mese scorso, abbiamo preso atto della disponibilità della Regione ad elaborare il progetto per la sua realizzazione, per la quale occorrono circa 50/60 milioni. A breve avremo un nuovo incontro a Palermo, assieme all’assessore Falcone ed ai dirigenti tecnici regionali”. Le Organizzazioni sindacali, hanno pure chiesto lo stato dei lavori per diversi altri progetti su cui è impegnata l’Amministrazione comunale: Waterfront (in attesa del parere di impatto ambientale); Passaggi a livello da eliminare (sei i progetti e di questi, tre – c.da Terrenove, via Grotta del Toro e Lipari – sono progetti definitivi, già vagliati dal Consiglio comunale); Piste ciclopedonali (sia quella urbana che l’altra per i lidi sud saranno oggetto di confronto in Consiglio comunale, ma occorre superare talune problematiche legate a parcheggi, aree di sosta, servizi necessari per una migliore mobilità nei tratti urbani ed extraurbani interessati). Sugli ultimi sviluppi riguardanti le ex Aree Militari della città, il vice sindaco Ruggieri ha precisato che “il recente incontro a Marsala con il sottosegretario Mulè ha avviato la procedura per il Protocollo d’Intesa con Aeronautica Militare, Demanio e Regione Sicilia, al fine di concedere al Comune l’idroscalo con i Capannoni Nervi e l’ex deposito munizioni di via Dante Alighieri”. Al termine dell’incontro, con oggetto di illustrazione anche i progetti di rigenerazione urbana, interventi in campo sociale ed altri, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno rilasciato le dichiarazioni che seguono.

Pagoto (CSA): “Incontro molto positivo. A nome del CSA mi sono congratulato con il sindaco Grillo e con il vice Ruggeri per l’ottimo Piano Triennale delle Opere Pubbliche predisposto dall’Amministrazione ed illustratoci personalmente dal sindaco. Un Piano tanto ambizioso quanto concreto, con progetti già finanziati. Speriamo che non subisca tattiche ostruzionistiche in Consiglio comunale”.

Genco (CGIL): “Abbiamo appreso direttamente dal sindaco elementi che non sapevamo. Tuttavia, come Organizzazioni Confederali ribadiamo di essere in attesa di un incontro dallo scorso Novembre, nel corso del quale capire ed approfondire tematiche e progetti inerenti i fondi del PNRR. Comunque, la Cgil rimane in una posizione critica, ancora in attesa di sviluppi migliori per il bene della città”.

Macaddino (UIL): “Semplicemente chapeau per la qualità degli interventi strutturali illustrati dall’Amministrazione comunale. Sono davvero imponenti e contribuiranno a cambiare il volto alla città lilibetana. Un plauso ed un grande riconoscimento al sindaco Grillo che, insieme al vice sindaco Ruggieri, con dovizia di particolari ha argomentato la qualità ed operosità della giunta. In poco più di 16 mesi dall’insediamento sono stati raggiunti obiettivi straordinari, con finanziamenti certi e progetti già esecutivi che prenderanno vita a breve. Ritengo che il periodico confronto con le Organizzazioni sindacali sia il metodo ideale per una proficua collaborazione”.

Com. Stam.