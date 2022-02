Lampedusa, la spiaggia dell’Isola dei conigli al top delle spiagge mondiali

La splendida spiaggia dell’Isola dei conigli a Lampedusa ha conquistato il decimo posto al premio Travellers’ Choice Best of the Best per il 2022, promosso dalla comunità di Tripadvisor, il celeberrimo sito di viaggi e vacanze.

Come reso noto anche dalla stampa siciliana, la località nazionale ha sbaragliato tanti concorrenti ben più blasonati ed agguerriti, piazzandosi come unica spiaggia italiana nel mondo tra le 25 scelte e premiate. Al primo posto della classifica si è piazzata Grace Bay Beach, a Providenciales, nelle isole Turks e Caicos (Grandi Antille), seguita dalla spiaggia di Varadero a Cuba, al secondo posto, e da Turchese Bay, a Exmouth in Australia, in terza posizione. Poi giù giù, scendendo lungo la classifica delle spiagge più belle selezionate da tutti i turisti della community di Tripadvisor, si arriva alla decima posizione, dove appunto si è piazzata per quest’anno la spiaggia lampedusana, un omaggio alle bellezze ineguagliabili della Sicilia.

Ciro Cardinale

Com. Stam.