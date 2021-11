l’Anci Sicilia chiede un incontro all’assessore Zambuto

L’ANCI Sicilia, in una nota inviata stamattina, chiede un incontro all’assessore regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Marco Zambuto, per affrontare la problematica relativa alla paventata riduzione delle risorse in favore dei Comuni siciliani, già in stato di gravissima crisi finanziaria ed organizzativa.

Il D.D.G. n. 63/serv.4 del 26/10/2021 contenente l’“Impegno e liquidazione delle somme a titolo di terza trimestralità in favore dei comuni dell’Isola dei trasferimenti di parte corrente per l’anno 2021 in attuazione del Decreto assessoriale n. 190 del 1° luglio 2021” conterrebbe, infatti, una previsione di riduzione delle risorse in favore dei Comuni, pari a € 16.774.930,24. “Una scelta che interviene quasi a fine anno – si legge nella nota – che, ove fosse confermata, rischierebbe di determinare un grave pregiudizio per i Comuni siciliani”.

Com. Stam.