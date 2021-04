La Confesercenti regionale ha incontrato, questa mattina, il presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, per un confronto sulle molteplici criticità sul versante della salute e dell’economia delle piccole e medie imprese della Regione.

All’incontro hanno preso parte, oltre al presidente Vittorio Messina, anche la giunta regionale della Confesercenti in rappresentanza delle nove province siciliane.

In particolare, la Confesercenti ha presentato un documento di analisi della situazione nell’Isola con specifiche proposte da rivolgere al Governo nazionale e al Governo regionale con l’obiettivo di alleviare la drammatica situazione delle piccole e medie imprese e programmare azioni e risorse per favorire il rilancio delle stesse.

E’ stato ribadito come sia fortemente destabilizzante per un operatore economico, che ha bisogno di programmazione, organizzare la propria attività in una continua “alternanza di colori”.

Il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Leoluca Orlando, dopo il dibattito sulle proposte della Confesercenti ha espresso apprezzamento per il contributo e per la proposta di un patto di solidarietà per il sistema delle piccole e medie imprese, condividendo la necessità di avviare un monitoraggio con tutte le associazioni di categoria per pianificare interventi e definire valutazioni che saranno sottoposte anche al Consiglio regionale dell’Associazione che si svolgerà lunedì prossimo.

