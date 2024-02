Lancio di pietre  contro Pattuglie della Polizia Municipale

Nella mattinata di oggi, mentre alcune pattuglie della Polizia Municipale di Palermo stavano operando in viale Campania (con il servizio di Street Control) e in via Trinacria per la sosta irregolare di alcune auto, sono state oggetto del lancio di pietre che, solo fortunatamente, non hanno attinto gli operatori.

Due episodi spregevoli che, di fatto, testimoniano come al fianco delle persone che continuano a chiedere giornalmente il ripristino di “un po’ d’ordine” in citta, vivano invece tante altre persone che preferiscono vivere senza regole.

Nella zona sono state convogliate altre pattuglie in supporto per gli accertamenti del caso e anche per acquisire i filmati di impianti di videosorveglianza.

“Se i Vigili Urbani danno fastidio a qualcuno” dichiara il Comandante della Municipale Colucciello “questo qualcuno farà bene ad abituarsi subito al fatto che il personale della Polizia Municipale farà di tutto per dare ordine alla città. I fatti di oggi non ci preoccupano. Anzi. Sono una medaglia al merito di coloro che lavorano per Palermo e i Palermitani”.

“Esprimiamo ferma condanna per i fatti che si sono verificati in viale Campania e piena solidarietà agli Agenti della Polizia Municipale che hanno subito questa ingiustificata aggressione. Evidentemente, l’aumento e l’inasprimento dei controlli della Polizia Municipale in tutte le zone di Palermo nei confronti di cattive pratiche come la sosta selvaggia e l’abusivismo, che negli anni sono diventate un costume accettato in città, viene mal digerito da qualcuno. Questo, però, non farà arretrare di un passo ne l’ Amministrazione ne il Comando dei Vigili Urbani nell’azione che con grande sforzo e impegno si sta portando avanti”.

Così il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla polizia municipale Dario Falzone.

Com. Stam.