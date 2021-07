Milano – Un grande e sgargiante arcobaleno, alto 4 metri, accoglie i protagonisti e i visitatori dell’edizione 2021 del Giffoni Film Festival, il festival di cinema per ragazzi numero uno al mondo, in programma dal 21 al 31 luglio nella cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

L’arcobaleno di CIAL, Consorzio Nazionale per il Riciclo dell’Alluminio (storico main partner della manifestazione) presentato al festival in collaborazione con Coca-Cola HBC Italia, è realizzatoutilizzando ben 3.000 lattine in alluminio, fornite da due aziende leader mondiali nella produzione di lattine per bevande: la Crown Packaging Manufacturing Italy S.r.l. e la Ball Beverage Packaging Italia s.r.l.

Un’installazione colorata e di forte impatto che si inserisce nel progetto europeo ‘Every Can Counts’ (in Italia ‘Ogni Lattina Vale’) teso a promuovere su larga scala una visione moderna del sistema di gestione dei rifiuti e a stimolare le buone pratiche ambientali.

Un’opera simbolica che invita a guardare al futuro con fiducia e che prende ispirazione dagli arcobaleni disegnati dai bambini durante i lockdown con l’augurio ‘Andrà tutto bene’.

E cosa regala più fiducia nel futuro se non temi come il riciclo dei materiali, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare? Tutti argomenti che la lattina per bevande, il packaging per bevande più riciclato al mondo, rappresenta in pieno e che CIAL porta al festival di Giffoni ogni anno.

L’arcobaleno di CIAL è pronto a diventare lo sfondo ideale per le più belle foto ricordo del Festival.

EVERY CAN COUNTS – OGNI LATTINA VALE

L’iniziativa “Ogni Lattina Vale”, in Italia attiva dal 2019, è parte del ben più ampio progetto europeo “Every Can Counts” che ad oggi raggruppa ben 19 Paesi europei con l’intento di implementare e promuovere la raccolta differenziata delle lattine in alluminio in luoghi diversi da casa come parchi e spiagge, località turistiche, ed anche ad esempio durante grandi eventi sportivi e culturali.

In Italia il progetto è coordinato da CIAL per rafforzare la raccolta differenziata dell’alluminio, un fiore all’occhiello per il nostro Paese dove viene recuperato ogni anno circa il 70% degli imballaggi realizzati con questo materiale. Negli ultimi due anni, nonostante l’emergenza sanitaria, Ogni Lattina Vale, in Italia, è stato già promosso in diverse occasioni, come durante il Moto GP di Misano, il Carnevale di Viareggio, il Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni, già nel 2020, e nel corso di questa estate sulle spiagge della Versilia e dei Parchi Marini della Calabria.

Every Can Counts è sostenuto da 8 aziende del mondo alluminio, insieme per la sostenibilità: Ardagh Group, Ball, Crown e Can Pack (produttori di lattine) e Constellium, Elval, Hydro e Novelis (fornitori di alluminio per lattine).

