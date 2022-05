Largo Alla Scuola: inaugurazione Area Pedonale co-progettata e co-costruita in via Principe di Paternò a Palermo

Mercoledì 25 Maggio alle 18:00 in Via Principe di Paternò, di fronte all’Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile, si inaugura la nuova Piazza, co-progettata e co-costruita dagli studenti e le studentesse dell’Istituto. Lo spazio sarà dedicato a Fabrizio Mangione, preside dell’istituto prematuramente scomparso nel 2019.

Tra Maggio 2021 e Maggio 2022 abbiamo trasformato, passo dopo passo, un pezzo della città di Palermo assieme alle studentesse e studenti del Liceo Finocchiaro Aprile. Il tratto di Via Principe di Paternò di fronte all’Istituto Finocchiaro Aprile è diventato una piazza per studenti, studentesse ed abitanti del quartiere.

Il CESIE, insieme ad altre e realtà del territorio quali Tu Sei la Città e Push, ha portato avanti un processo di progettazione partecipata che ha coinvolto parte del corpo studentesco, prima in incontri di co-progettazione e poi in un laboratorio di autocostruzione che ha portato alla realizzazione materiale degli interventi di Urbanistica Tattica progettati. Il progetto locale, realizzato nell’ambito del più ampio progetto europeo Crethink, è stato intitolato Largo Alla Scuola dagli studenti e le studentesse. Abbiamo scelto di coinvolgere tanti e tante in questo progetto. Abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding e firmato un protocollo di intesa, nell’intento di garantire che di questo spazio si continui a prendersene cura.

In tutte le fasi del progetto siamo statз spintз dalla convinzione che sottrarre uno spazio al traffico, per trasformarlo in un luogo di socialità costruito direttamente da coloro che lo attraversano quotidianamente, sia un’azione potenzialmente trasformativa dei modi di vivere la città a cui siamo abituatз in quanto guarda alla città come Bene Comune, come opera collettiva che appartiene ai suoi abitanti.

Siamo quindi molto fierз del lavoro che abbiamo fatto tutti e tutte insieme e non vediamo l’ora di poterlo inaugurare!

Interverranno:

Alice Valenza – Project Manager, CESIE

Prof. Giusto Catania – Assessore all’urbanistica, ambiente e mobilità del Comune di Palermo

Prof. Fabio Angelini – Preside, Istituto Magistrale Camillo Finocchiaro Aprile

Ing. Andrea D’amore – Presidente, Associazione Tu Sei La Città

Ing. Emilia Pardi – Project Manager, PUSH

Giorgia Natoli – Studentessa, Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile

Roberta Asciutto – Studentessa, Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile

Anna Laura Provenza – Rappresentante d’Istituto, Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile

L’evento è gratuito e sarà offerto un rinfresco. Speriamo di vedervi numerosi!

Com. Stam./foto