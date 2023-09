L’arrampicata approda in uno dei templi dello sport italiano, con la benedizione dei presidenti Malagò e Mezzaroma

Si è tenuta ieri la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento di Qualifica Olimpica Continentale di Arrampicata Speed che si svolgerà venerdì 15 settembre presso la Grand Stand Arena al Foro Italico di Roma.

Si tratta del più grande evento di arrampicata sportiva mai realizzato a Roma. La Federazione Italiana Arrampicata Sportiva FASI, supportata da Sport e Salute, è l’organizzatrice della manifestazione, sotto l’egida della Federazione Internazionale Arrampicata Sportiva IFSC.

50 fra i migliori velocisti d’Europa si sfideranno ai massimi livelli per cercare di conquistare i due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024, seguendo le orme del neo Campione Mondiale Matteo Zurloni.

La struttura di arrampicata allestita presso la Grand Stand Arena può ospitare un totale di circa 2500 spettatori, che potranno accedere gratuitamente all’evento.

Il Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Davide Battistella, ha accolto gli intervenuti alla presenza del Campione del Mondo Matteo Zurloni e dei 6 velocisti della Nazionale azzurra (Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos, Luca Robbiati, Beatrice Colli, Giulia Randi) che gareggeranno nella competizione.

“Ci troviamo qui oggi al Foro Italico dove presentiamo la Qualifica Europea di Speed. 50 fra gli atleti più veloci d’Europa si sfideranno per conquistare il primo posto e quindi il ticket per le Olimpiadi di Parigi 2024, tranne ovviamente il nostro Matteo Zurloni, Campione del Mondo in carica, che ha già conquistato l’ambito pass olimpico.

Siamo molto felici di essere in questa bellissima location, per un evento così importante anche per la nostra Federazione, che è cresciuta tantissimo in questi anni, diventando Federazione Sportiva Nazionale l’anno scorso. Lo sport Arrampicata Sportiva sta accreditando un grande numero di appassionati, amatori e agonisti.

Venerdì 15 alla Grand Stand Arena del Foro Italico aspettiamo appassionati, curiosi, tecnici, addetti ai lavori, per questa prima volta a Roma di una gara incredibile, con atleti internazionali di altissimo livello.

Un grande bocca in lupo ai nostri 6 azzurri, che concorreranno per conquistare il sogno a cinque cerchi.”

Il Presidente Battistella ha ringraziato il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, alla sua prima uscita pubblica, che ha dichiarato: “Sono particolarmente felice di questo evento per due motivi. Sport e Salute gestisce il Parco del Foro Italico che vuol diventare sempre di più un centro sportivo di riferimento sia di alto livello che di base, multidisciplinare. Inoltre l’arrampicata sportiva sta prendendo tantissimo piede, ha tantissimo appeal specialmente sui ragazzi. Perciò ci pare giusto e doveroso metterci a disposizione pe ospitare eventi come questo, che speriamo abbiano carattere di continuità nei prossimi anni.

L’arrampicata è una disciplina relativamente giovane, ma in forte crescita, è diventata Federazione da circa un anno, ha circa 70.000 iscritti e circa 500.000 praticanti. Con la Federazione già collaboriamo su alcuni importanti progetti, per lo sport al femminile, per gli adulti e per i giovani.

La location del Foro Italico è unica al mondo sia per dimensioni, che per bellezza che per posizione. Siamo felici di poter ospitare qui questa manifestazione e speriamo che sia l’inizio di una lunga collaborazione”.

Il Presidente FASI ha anche annunciato un progetto della Federazione: l’ambizione di far entrare l’arrampicata nella routine del sistema scolastico, perché arrampicare, dopo il gattonamento, è il secondo schema motorio dell’accrescimento del bambino, e può portare grandi risultati a livello di equilibrio, autostima, propriocezione e coordinazione motoria, che possono poi essere utilizzati anche su altri scenari sportivi.

Battistella ha poi ringraziato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha saputo fin da subito cogliere quello che poteva essere lo sviluppo di questa disciplina sportiva, indoor e outdoor, “ed è stato soprattutto grazie a lui che siamo diventati Federazione Sportiva Nazionale, per noi un obiettivo importante e per tutto il mondo degli arrampicatori italiani che noi rappresentiamo”.

Il Presidente Malagò ha dichiarato: “Sono felice di partecipare a questa conferenza stampa per l’evento più importante organizzato a Roma da parte della neonata Federazione. Questa è una scommessa vinta per la formidabile crescita in tutto il mondo dell’arrampicata, e per quello che si è fatto qui in Italia. Tutto è stato accelerato nel momento in cui il CIO, la Commissione di cui faccio parte, ha inserito surf, skate e arrampicata nel programma olimpico e questi sport sono poi stati confermati. L’arrampicata ha una grande appeal e coinvolge i giovani e il CIO deve assolutamente guardare alle nuove generazioni. C’è una grande crescita sia sotto il profilo dei tesserati che dei praticanti, come sottolineato dal Presidente Mezzaroma.

Noi abbiamo investito molto sia in energie, che in mezzi e in strutture. Mi auguro che in primavera ci possa essere la cerimonia di apertura del Palazzetto polivalente al CPO della Acqua Acetosa, dove una parete che guarda l’Olimpica supporterà questa bellissima disciplina, in modo che gli atleti dell’arrampicata possano respirare l’ambiente come tutti i colleghi degli altri sport.

Davide (Battistella, n.d.r.) trascina con sé, aldilà della competenza, un entusiasmo pazzesco, che è il motore più importante della Federazione in Italia. Complimenti a Matteo e forza agli altri ragazzi che vogliono qualificarsi per le Olimpiadi, non è facile perché i numeri sono contingentati e in più ci sono le quote continentali, e in Europa abbiamo tanti campioni.”

Si è collegato in streaming anche il Presidente della Federazione Internazionale IFSC, Marco Scolaris, colui che ha portato l’arrampicata sportiva all’Olimpiade, collaborando con CIO: “E’ motivo di estremo orgoglio essere accolti in uno dei templi dello sport italiano, il Foro Italico, e questo dimostra la crescita del nostro sport. Qualche anno fa eravamo appena stati ammessi come sport addizionale a Tokyo, e il Presidente mi disse . Non solo siamo stati confermati a Parigi, ma anche confermati come sport di programma a Los Angeles. Lo sport sta crescendo, oltre 40 milioni di praticanti nel mondo, perlopiù indoor. Questa tappa al Foro Italico è fondamentale, perché non c’è più bisogno di convincere le persone delle qualità di questo sport e adesso siamo visibili, sia in tv che in streaming, e questo mette il movimento al centro dell’attività dei giovani e ci permette di svolgere quel ruolo sociale che per noi è fondamentale: lo Sport come strumento di crescita sociale. Essere al Foro Italico è sicuramente una tappa fondamentale in questo percorso e, per me che sono italiano, un motivo di grande gioia.”

A questo punto è stato trasmesso il video della semifinale e finale dei Mondiali di Berna, col trionfo di Matteo Zurloni, che ha commentato le emozioni provate durante la gara.

“Ai quarti di finale ho realizzato il record personale, italiano ed europeo, in semifinale ho ottenuto il ticket per le Olimpiadi e quando ho realizzato quello che era successo le lacrime sono scese, è il sogno di qualsiasi atleta. Poi in finale è arrivato anche il titolo mondiale, una serie incredibile di emozioni. Il 15 settembre sarò presente al Foro Italico per supportare i miei compagni in questa gara ad altissimo livello internazionale per la prima volta ospitata a Roma.”

Alessandro Onorato, Assessore a sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, ha affermato: “Roma sempre più Capitale dello sport e dei grandi eventi. È con orgoglio che accogliamo nella Città Eterna, nella splendida cornice del Foro Italico, l’arrampicata sportiva. Un appuntamento che è una novità assoluta per la nostra città, che dimostra ancora una volta di saper intercettare l’interesse degli organizzatori e contemporaneamente, visto il seguito di questa disciplina, di essere in linea con i gusti di appassionati e sportivi. Roma è ormai una certezza dal punto di vista dei grandi eventi sportivi: Ryder Cup, Formula E, arrivo del Giro d’Italia ne sono la dimostrazione. L’evento di arrampicata sportiva, in cui gli atleti più veloci d’Europa si sfideranno per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, si inserisce in un calendario sempre più ricco e vario così come deve essere per una città dinamica e moderna“.

Al termine della conferenza stampa gli intervenuti sono stati invitati ad assistere ad una dimostrazione della disciplina Speed nella vicina Grand Stand Arena, alla presenza dell’A.D. di Sport e Salute Diego Nepi.

L’invito, da parte di tutta la Federazione è di assistere, del tutto gratuitamente, a questo evento sportivo emozionante ed adrenalinico, venerdì 15 settembre, presso la Grand Stand Arena, con le qualifiche a partire dalle ore 12.00 e l’attesissima finale alle ore 20.00.

Com. Stam. + foto Fasi