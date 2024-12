Lasciate tutto così com’è: il viaggio teatrale di Floriana La Rocca

Lo spettacolo teatrale “Lasciate tutto così com’è” è stato ideato dalla fervida fantasia di Floriana La Rocca. L’attrice umbra – che anche recita in questa rappresentazione teatrale – ha avuto un’idea originale, ovvero mostrare il viatico per raccontare a un amico segmenti della propria vita professionale. Così l’attrice di Castello delle Forme entra in un abbraccio universale con gli spettatori, anche attraverso la magia di canzoni e musica. <<Si tratta di mie esperienze – spiega La Rocca – per dar modo al pubblico di conoscermi meglio e trovare con me un punto di contatto.

Con il maestro Alberto Romizi al pianoforte, La Rocca ci delizia con alcuni segni che ne producono altri. Con parole espresse, libere e senza recinti, l’artista si avventura in percorsi raccontati che si trasformano in dialogo tra due amici, in uno scambio di emozioni e riferimenti universali. Trasmissioni orali, che partono da un tam tam interiore, per arrivare all’esterno, all’universo dei sentimenti e delle emozioni di tutti noi.

“Lasciate tutto così com’è” andrà in scena al teatro Santa Cristina di Porano (Perugia) domenica 12 gennaio alle 17. Una pièce dove alla parola si uniscono musica e canto, in un afflato comune, per innalzarsi a vette sublimi.

Floriana La Rocca ci ha illustrato lo spettacolo.

-Perché nasce questo spettacolo?

Nasce per la personale urgenza di raccontarmi e tradurre in una sorta di osmosi le emozioni in musica e viceversa.

-Cosa rappresenta per te la tua dimensione d’attrice?

La mia cifra – dimensione attoriale? – come Giorgio Albertazzi ebbe a dire, è tutta nella mia follia. Aggiungerei, mixata all’esigenza di comunicare con altre anime a me, più o meno affini.

-Teatro è abbattere le barriere, la quarta parete?

Il lavoro consiste nell’abbattere la quarta parete del teatro, appunto, quello tra pubblico e attore, e rendere più realistico il rapporto tra essi (D. Diderot) in nome di una possibile, palpabile verità. Il teatro contempla finzione, non falsità.