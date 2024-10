Laserprom 015 vince la Coppa Rally di Zona 7

La scuderia di Larciano conquista il titolo “scuderie” al suo primo anno di attività, elevandosi al primo posto nel campionato regionale toscano, la Coppa Rally di Zona 7.

LARCIANO (PT), 12 OTTOBRE 2024 – Laserprom 015 ha vinto la Coppa Rally di Zona 7. Il sodalizio larcianese, al suo primo anno di attività, si è imposto nella classifica del campionato regionale, quello che ha visto i suoi equipaggi portacolori affrontare sette appuntamenti. Una programmazione, quella recentemente archiviata sulle strade “amiche”, affrontata con autorità su chilometri impegnativi, proposti dal Rally Il Ciocco, dal Trofeo Maremma, dal Rally degli Abeti, dal Rally di Reggello, dalla Coppa Città di Lucca, dal Rally Casciana Terme e dall’ultima chiamata, quella del Rally Città di Pistoia.

Un resoconto esaltante, quello analizzato a chiusura della programmazione “CRZ”, che ha posto in evidenza la scuderia pistoiese in un confronto che l’ha vista contrapporsi ad altre quattordici squadre. Per Laserprom 015, la stagione sportiva 2024 si è rivelata carica di soddisfazioni e di impegni di assoluto livello, tra la Coppa Rally di Zona – il campionato regionale – e l’International Rally Cup, dove è stata in corsa per la vittoria del Trofeo Rally5 fino all’ultima gara a calendario.

A contribuire al raggiungimento dell’obiettivo sono stati tutti i portacolori della struttura larcianese, con i piloti: Roberto Tucci, Mauro Zurri, Francesco Paolini, Massimo Bruschini, Stefano Leporatti, Francesco Bartali, Mirco Bigogna, Daniel e Gilberto Bartolotti, Andrea Guidi, Roberto Vannini, Fabio Spinelli, Giancarlo Ferrari, Emanuele Corti, Roberto Galluzzi, Valentino Rossi, Brunero Guarducci, Massimo Boldrini, Paolo Turrini, Leonardo Santoni, Simone Baldi, Alessandro Scartabelli, Mario Giacomelli, Fabrizio Marzico, Marco Gori, Andrea Lenzi, Andrea Guerrieri, Lorenzo Sardelli, Matteo Santucci. Parte integrante del progetto si sono confermati i copiloti Roberto Micalizzi, Moreno Bartolotti, Giampietro Micalizzi, Daniel Bartolotti, Maurizio Maccioni, Simone Gabbricci, Andrea Montagnani, Andrea Scarpelli, Gianluca Fratiglioni, Silvia Poltri, Riccardo Carabellese, Michele Brogi, Davide Becucci.

“Fare nomi, in questa occasione, credo sia sbagliato – il commento di Gianni Lazzeri, presidente di Laserprom 015 – tengo quindi a ringraziare tutti gli equipaggi che hanno contribuito a questa bella vittoria e con i quali ci lega un rapporto solido, espresso poi in risultati sportivi. Essendo al primo anno di attività, come scuderia, non ci eravamo posti particolari obiettivi se non quello di assecondare le esigenze dei soci che hanno affrontato la stagione con le nostre vetture. Quello che è stato raggiunto va oltre ogni più rosea aspettativa e di questo non posso che ringraziare tutti coloro che l’hanno reso possibile”.

La stagione sportiva potrebbe però riservare ancora un titolo a Laserprom 015. Sulle strade del Rally della Val di Cornia, confronto storico in programma a fine ottobre, la squadra larcianese è in lotta per la vittoria del titolo 2024 del Trofeo Rally di Zona 3, il campionato regionale riservato alle auto storiche.

Nella foto (free copyright Amicorally): Fabio Spinelli in azione.

CS + foto