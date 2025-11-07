L’ASP di Cosenza investe in innovazione: il Rezum per curare l’ipertrofia prostatica

Sotto la guida di Antonio Graziano l’Azienda dota l’Urologia di Cetraro, diretta da Agostino Gattuso, di una tecnologia mini-invasiva

Cosenza – Continua l’attività dell’ASP di Cosenza sul fronte dell’innovazione tecnologica, con l’introduzione di strumenti e procedure che migliorano la diagnosi e la cura dei pazienti. In questo percorso di ammodernamento, voluto dal management guidato da Antonio Graziano, l’Azienda ha recentemente acquisito il sistema “Rezum”, destinato all’Unità Operativa di Urologia dello Spoke Paola-Cetraro, diretta dal dottor Agostino Gattuso. Il Rezum è una procedura medica innovativa e mini-invasiva per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB). Utilizza il vapore acqueo per ridurre il volume della ghiandola prostatica, offrendo ai pazienti un’alternativa efficace e meno invasiva rispetto alla chirurgia tradizionale.

L’IPB è una condizione molto comune che interessa fino al 40% degli uomini sopra i cinquant’anni e al 90% oltre i novant’anni. Nella maggior parte dei casi provoca disturbi urinari e incide significativamente sulla qualità della vita. La nuova tecnologia consente un intervento rapido, eseguito in anestesia locale o con blanda sedazione, con degenza breve e ripresa veloce delle attività quotidiane. Tra i vantaggi, l’assenza di effetti collaterali sulla funzione sessuale, un basso tasso di complicanze e risultati duraturi nel tempo. L’acquisizione del sistema Rezum conferma l’impegno dell’ASP di Cosenza, sotto la guida di Antonio Graziano, nel potenziare la rete ospedaliera e migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini.

