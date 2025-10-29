L’Asp di Messina ha promosso al Comune insieme all’Uosd Stroke del Policlinico e all’amministrazione comunale la giornata Mondiale Ictus

Direttore Cuccì ‘vogliamo fare una rete anche nella provincia e strutture Stroke a Milazzo e nei Nebrodi’.

“E’ fondamentale impegnarsi per realizzare al più presto nella zona Tirrenica e Nebroidea della nostra provincia delle Unità Stroke negli ospedali per riuscire ad intervenire in modo corretto perché il tempo è molto importante in questi casi E vogliamo fare una collaborazione con l’unità Stroke del Policlinico che gestisce in modo egregio la città di Messina e fare rete”. A dirlo il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì intervenendo al comune di Messina alla conferenza organizzata dall’Asp, l’Uosd dello Stroke del Policlinico e dall’amministrazione comunale.

“È fondamentale- aggiungono il sindaco Federico Basile e l’assessore alle politiche social e della salute Alessandra Calafiore- coinvolgere la cittadinanza sulla prevenzione e organizzare delle giornate per sensibilizzare i cittadini.Per noi è importante questa collaborazione istituzionale per diffondere i corretti stili di vita per la prevenzione dell’ictus”.

Aspetti emersi chiaramente negli interventi dei responsabili del progetto Pl11 per le Malattie Croniche non Trasmissibili Giuseppe Ruggeri e Eliana Tripodo, della Responsabile della UO educare e promuovere alla Salute Chiara Schirò, del Direttore U.O.C. Centro Gestionale Screening Dott.ssa Rosaria Cuffari, della dott.ssa Marina Ruggeri specialista di Neurologia del territorio dell’Asp che hanno ribadito : “E’ cruciale rafforzare le misure di prevenzione, specie primaria, dell’ictus e di tutte le patologie croniche Una quota rilevante degli ictus è evitabile intervenendo sui fattori di rischio. Il principale è l’ipertensione, ma contano anche fumo, diabete, colesterolo elevato, fibrillazione atriale, sedentarietà, obesità, abuso di alcol e apnea del sonno.” Il direttore dell’UOSD Stroke del Policlinico professore Antonio Toscana che ha evidenziato i dati molto gravi che vedono “450 ricoveri l’anno per ictus o sospetti tali, e ha ribadito l’importanza della prevenzione”.

L’evento si inserisce nella cornice delle azioni della Global Stroke Action Coalition annoverandosi tra le iniziative messe a punto in occasione dell’annuale Giornata Mondiale dell’Ictus. L’ASP di Messina ha predisposto un’area attrezzata per la vaccinazione, in collaborazione per la febbre e il papilloma virus con il Centro Vaccinale dell’UOSD Igiene Ospedaliera AOU Policlinico, diretto dalla Dott.ssa Cristina Genovese. Interessante anche la testimonianza personale dell’addetto stampa dell’Asp Gianluca Rossellini.

Com. Stam. + foto