L’Asp di Messina pubblica un avviso per la formazione dell’elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie, tra le prime aziende a ricercare questa figura e ad attuare decreto Presidente della Regione Siciliana.

L’Asp di Messina ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco provinciale degli psicologi delle Cure Primarie, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 novembre 2024, che istituisce nelle Aziende Sanitarie Provinciali la figura dello psicologo delle cure primarie secondo la legge regionale n. 18 del 20 ottobre 2023. Come precisa il Direttore Generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì: “la specifica figura dello psicologo delle cure primarie sarà impegnata, come è nello spirito della legge, ad alleggerire la domanda di salute psicologica, costituendo un filtro per i servizi di secondo livello. Lo psicologo delle cure primarie, infatti, potrà realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale e intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive agli esordi. Sicuramente un servizio che migliorerà la qualità dell’assistenza distrettuale, rispetto a una domanda crescente di benessere e cura psicologica, che affiancherà e integrerà l’azione svolta dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta”.

La legge regionale prevede che in ciascun distretto le attività psicologiche delle cure primarie saranno erogate da due psicologi ogni cinquantamila abitanti e individua nel direttore dell’Unità Operativa di Psicologia il referente clinico e il coordinatore delle attività di programmazione e valutazione delle attività.

“Tale professionista – chiarisce la dott.ssa Nina Santisi, direttrice del Servizio di Psicologia dell’Asp di Messina – dovrà garantire un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari. Compito principale è la rapida presa in carico della domanda. La letteratura scientifica sottolinea che le cure primarie sono un livello di setting adeguato al trattamento di forme di disagio di lieve/moderata intensità, sia di tipo primario che conseguente a difficoltà di adattamento. La figura professionale dello psicologo delle cure primarie rafforza la “sanità di prossimità”, in grado di rispondere al bisogno di salute psicologica, in modo integrato, precoce ed efficace. È ormai evidente a tutti i livelli che il benessere psicologico è un aspetto della salute complessiva. In tal senso, opererà a fianco dei professionisti sanitari del territorio anche alla luce del nuovo modello organizzativo della sanità territoriale, previsto dal D.M. n. 77/2022, che vede nelle Case di comunità i servizi più vicini ai cittadini. Lo psicologo delle cure primarie opererà per ridurre il rischio di disagio psicologico della popolazione e promuovere salute, privilegiando i problemi legati all’adattamento che caratterizzano il normale ciclo di vita”.

L’Avviso, reperibile nella sezione dedicata sul sito istituzionale dell’Azienda (www.asp.messina.it), consentirà la formazione dell’elenco provinciale in base alla graduatoria degli psicologi che hanno i requisiti. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica predisposta ad hoc.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, “esprime tutta la propria soddisfazione per l’avvio di questo nuovo servizio e sottolinea l’importanza di questi interventi nel promuovere il benessere psicologico della comunità, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più completa e tempestiva ai cittadini nel proprio benessere psicologico”.

Nelle foto il direttore generale Asp di Messina Giuseppe Cuccì e la direttrice del servizio di Psicologia Nina Santisi.

