“L’Asp ha accolto le nostre richieste ed ha incaricato per Bronte un nuovo medico di famiglia”

Bronte – L’Asp 3 di Catania pone rimedio alla carenza di medici di base a Bronte che, dopo il pensionamento di un medico, rischia di lasciare parecchi cittadini senza assistenza medica.

Il Direttore Sanitario del Distretto sanitario di Bronte, dott. Fabio Reali ha firmato la delibera di incarico provvisorio per un medico di medicina generale, sopperendo alla mancanza che si era creata.

A chiedere con forza e determinazione questo provvedimento è stata l’assessore alla Salute del Comune, Angelica Prestianni, che già da lunedì 27 ottobre, ha interloquito con i dirigenti dell’Asp per risolvere il problema.

“Il numero di medici di medicina generale che operano nel Distretto di Bronte è appena sufficiente. – spiega l’assessore Prestianni – Così adesso che un altro medico è andato in pensione, molti pazienti hanno rischiato di non ricevere più la dovuta assistenza.

Per questo mi sono subito recata dal dott. Fabio Reale, direttore sanitario del Distretto che aveva pubblicato un bando per reperire nuovi medici, purtroppo era andato deserto.

La nostra richiesta era che, nelle more di una soluzione strutturale, per evitare di privare i cittadini del diritto ad essere assistiti o di doversi spostare in un altro Comune, si provvedesse ad una nuova nomina.

Il dott. Reale, che ringrazio, – continua – ha subito informato l’Asp ed io sono andata a Catania per sostenere il possibile provvedimento. Ringrazio anche – conclude – il Direttore generale dell’Asp, il direttore sanitario dott. Di Fede e la dottoressa Cinthia Aloisi, direttore dell’Unita operativa complessa Cure primarie, che hanno recepito pienamente le nostre preoccupazioni”.

“Il nostro assoluto imperativo – ha aggiunto il sindaco Pino Firrarello – è salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini di Bronte. Nell’attesa che l’Asp riesca a espletare le procedure per risolvere definitivamente questa situazione questo era l’unico modo per assicurare la continuità assistenziale ed evitare l’insorgere di disservizi inaccettabili”.

