L’Assessore Bongiovanni entra a far parte del Consiglio Regionale dell’ANCI Sicilia

Ieri, in occasione della riunione dell’Ufficio di Presidenza dell’ANCI Sicilia, sono stati decretati gli 8 nominativi di amministratori locali per il Consiglio Regionale dell’ANCI. Per il Comune di Trapani, importante riconoscimento per l’Assessore Fabio Bongiovanni, unico nominato tra i non Sindaci.

“Ringrazio il Presidente Orlando ed il Segretario Generale Alvano per avermi voluto nella squadra dell’Anci Regionale – dichiara Bongiovanni -. Per me, dopo aver sempre seguito i lavori dell’Anci come assessore su delega fiduciaria del Sindaco Tranchida, si tratta di un ritorno in pianta stabile dopo le esperienze trascorse nell’organo direttivo regionale come vicepresidente negli scorsi mandati amministrativi. Continuerò ad impegnarmi in condivisione con i miei colleghi per il bene della cosa pubblica”.

Com. Stam.