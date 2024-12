L’assessore Falzone in Romania per il 35° anniversario della Rivoluzione del 1989

«Nel ricordo delle tante vittime innocenti, cadute per la libertà e per la democrazia». L’assessore Dario Falzone, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, si è recato in Romania, in visita ufficiale, in occasione della commemorazione del 35° anniversario della Rivoluzione rumena anti-comunista, iniziata nella città di Timisoara, gemellata con Palermo, il 20 dicembre 1989.

La missione si è svolta all’indomani della visita istituzionale a Palermo di S.E. l’ambasciatrice della Repubblica di Romania in Italia, Gabriela Dancau.

«Emozionante appuntamento – ha commentato l’assessore Falzone – con una città gemellata con Palermo in un momento storico per la Romania e per l’Europa, nel ricordo delle tante vittime innocenti di quei giorni, cadute per la libertà e per la democrazia».

