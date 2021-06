L’Associazione Provinciale Cuochi di Napoli ha partecipato alla “Coppa delle Associazioni” aggiudicandosi il podio, il concorso è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi ogni anno per premiare le migliori associazioni d’Italia che si distinguono per merito e per le attività svolte sul territorio di appartenenza.

Il premio è stato ritirato dal presidente Giuseppe Sorrentino e da una delegazione del Consiglio Direttivo in occasione dell’Assemblea Nazionale dei delegati della FIC che si è svolta presso il Palazzo Naiadi a Roma (in piazza della Repubblica) il giorno 8 giugno. Tanta la soddisfazione di tutto il Consiglio Direttivo e dei soci per il traguardo raggiunto al culmine di tanti sforzi che l’Associazione ha messo in campo nel corso del 2020, nonostante sia stato un anno molto particolare a causa dell’emergenza sanitaria.

“Ringrazio tutti i membri del Consiglio Direttivo – dichiara il Presidente – ovvero Antonio Papale, Ludovico D’Urso, Elisabetta Cioffi, Salvatore Spuzzo, Cosimo Gabbano, Antonio Esposito, Francesco Carannante, Giuseppe Sodano, Achille Sangez… Grazie all’impegno di tutti loro siamo riusciti a mettere in campo tante attività per gli associati nonostante i divieti legati alle regole per il contrasto alla pandemia. Ci siamo adeguati alle nuove modalità di organizzazione degli eventi formativi e delle attività convegnistiche, adeguandoci all’e-learning e in generale imparando in tempi record a utilizzare tutti gli strumenti che il web ha messo a disposizione affinché le attività sociali non fossero sospese. Auspichiamo di portare sempre più in alto il nome dell’Associazione Provinciale Cuochi di Napoli!”

Com. Stam.