L’Asti Padel Club ospita nel prossimo weekend le avvincenti gare per i 4 titoli in palio Ad Asti gli scudetti del Padel CSI

Da 5 regioni italiane 32 coppie si affrontano nei tornei misto, femminile, maschile pro e rookie. Domani la presentazione del campionato e dei tabelloni presso l’Astiss.

Sabato i gironi eliminatori nelle varie categorie, domenica quarti, semifinali e finali.

ASTI – Dall’1 al 3 dicembre si disputano ad Asti le finali del Campionato Nazionale CSI di Padel. Si gioca nei bellissimi impianti del Waya Padel e dell’Asti Padel Club. In campo 32 coppie, con 12 formazioni nel torneo misto, otto squadre tra i Rookie maschili, e sei nel maschile pro e nel torneo femminile. I giocatori di Lombardia, Umbria, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna rappresentano in campo associativo 6 Comitati CSI. Oltre ai 22 padelistilocali astigiani, le altre squadre arrivano in 14 da Terni, in 10 da Verbania e in 6 da Bolzano.

La più giovane è una 2006, Beatrice Scotto, dell’Asti Padel. Il più “anziano” è invece Ottavio Boscolo, un appassionato altoatesino, classe ‘66, maglia bolzanina della Sport e Salus. I tabelloni svelati domani nel corso della presentazione del 2° Campionato Nazionale CSI di Padel, in programma presso il Polo Universitario Astiss (Piazzale De Andrè) con inizio alle 19:00.

Formula classica con gironi all’italiana in ogni categoria. Eliminatorie tutte il sabato. Qualificate le due coppie prime classificate nel girone. Quarti (nel misto), semifinali e finali in programma nella mattinata di domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 9:30. Le finali inizieranno intorno alle ore 12 all’Asti Padel, a cominciare dal misto per poi andare a conoscere le altre coppie campioni nazionali di Padel CSI.

In un torneo che si preannuncia spumeggiante, non potevano mancare le…. bollicine in finale. Bosca, sponsor dell’evento, con un’attenzione particolare rivolta al territorio e all’attività sportiva, regalerà infatti ai finalisti e ai campioni del CSI un brindisi speciale.

Com. Stam. + foto