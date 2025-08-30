Latina – esecuzione Decreto di sequestro probatorio delegato su ex sito industriale

Nuovi sviluppi nell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, inerente all’interramento dei rifiuti speciali effettuato nell’area pertinenziale dell’ex insediamento industriale “Frigo Market Pacifico” che ha portato al sequestro dell’area interessata dallo smaltimento illecito sita in località Tor Tre Ponti a Latina.

In attesa delle operazioni di bonifica e caratterizzazione dei rifiuti interrati, già autorizzata dall’ Autorità Giudiziaria, è stato emesso un nuovo decreto di sequestro, eseguito nella mattina del 29 c.m. dai militari del N.i.p.a.a.f., coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Latina del Comando Provinciale di Latina, che ha riguardato un’altra porzione terreno più estesa (mq. 5.000) sita sempre all’interno della zona industriale ove, fino a pochi anni fa, insisteva un piccolo bacino idrico che adesso è stato chiuso mediante riporto di terreno e dove si sospetta un ulteriore interramento illegale di rifiuti.

La misura probatoria è stata emessa al fine di cristallizzare i luoghi di causa per consentire i successivi accertamenti e possibili riscontri della presunta condotta illecita.

Al momento risulta indagato il rappresentante legale della società proprietaria del sito.

Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.