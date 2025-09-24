Latina: potenziata la forza organica del Comando Provinciale di 14 unità

Nella giornata di ieri, il Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha ricevuto 14 militari neo giunti, 3 Marescialli, 2 Brigadieri e 9 Appuntati e Carabinieri.

I nuovi arrivati andranno a potenziare l’organico del Comando Provinciale Carabinieri di Latina e contribuiranno, assieme ai colleghi già in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei territori, assicurando sostegno e prossimità. In particolare il Colonnello Angelillo ha voluto precisare come gli stessi andranno a migliorare l’efficienza dei Reparti di assegnazione a cui forniranno sicuramente un qualificato contributo, con l’obiettivo non solo di accrescere sempre di più il livello di sicurezza di questa provincia, ma anche per perpetuare lo spirito della missione che, da due secoli, caratterizza l’Arma dei Carabinieri, al servizio del cittadino.