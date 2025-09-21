Latina: rinvenuto un pacco sospetto innanzi ad un’abitazione. Indagano i Carabinieri

Nel corso della nottata, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri della Compagnia di Latina sono intervenuti in località Gionchetto, dove, poco prima, ignoti avevano lasciato un pacco sospetto innanzi ad un’abitazione, per poi allontanarsi, come segnalato dallo stesso proprietario dell’immobile.

Sul posto, i Carabinieri, avendo riscontrato la presenza di una scatola di scarpe avvolta con del nastro telato, hanno provveduto a cinturare la zona e a richiedere l’intervento del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, oltre che dei Vigili del Fuoco e del personale del 118.

Successivamente, avendo preventivamente provveduto a mettere in sicurezza la zona, gli Artificieri Antisabotaggio hanno provveduto a fare esplodere la predetta scatola che, all’esito di tali operazioni, è risultata non contenere nulla.

È stato eseguito un accurato sopralluogo, a cura di personale specializzato della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Latina, nel corso del quale si è proceduto a repertare quanto ritenuto utile per il prosieguo delle indagini avviate dal citato Comando Compagnia Carabinieri, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.