Latina:   Servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto” eseguiti dai Carabinieri. Denunciati tre soggetti

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo sia dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio che del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Nelle ultime giornate, dal 21 ad oggi, sono stati svolti diversi servizi, anche in orario notturno, all’esito dei quali si è proceduto a deferire, in stato di libertà, 3 soggetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, diretta dalla Dott.ssa Luigia Spinelli.

Nello specifico, si è proceduto alla denuncia nei confronti di due giovani, rispettivamente di 27 e 21 anni, entrambi del posto e già noti alle forze di polizia. Il primo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. Il secondo, invece, è stato sorpreso alla guida del proprio ciclomotore, senza patente di guida, poiché mai conseguita, contestagli anche in precedenza, nell’arco dell’ultimo biennio, motivo per il quale è stato denunciato per guida senza patente. Per tale motivo, i Carabinieri hanno proceduto anche al sequestro del motociclo da lui condotto per la successiva confisca.

In una distinta circostanza, invece, i militari dell’Arma, hanno deferito, in stato di liberta, un uomo di 42 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato. Nello specifico, i Carabinieri, durante il predetto servizio, notavano un’autovettura, il cui conducente, alla loro vista, invertiva il senso di marcia, dandosi alla fuga. Pertanto, i militari dell’Arma iniziavano un inseguimento, riuscendo a raggiungere la predetta autovettura, il cui conducente, oltre a non fermarsi, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, proseguiva la marcia e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, speronava il veicolo militare, danneggiando nella parte destra, per poi allontanarsi. Subito dopo, i militari dell’Arma rinvenivano l’autovettura in questione, che era stata abbondonata sulla pubblica via, all’interno della quale gli operanti rinvenivano un bilancino di precisione, la somma in contanti di 255,00 euro e materiale normalmente utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente, tutto sottoposto a sequestro, veicolo compreso. Gli accertamenti avviati dai Carabinieri, sulla scorta degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, consentivano di identificare chi conducesse la predetta autovettura, un uomo di 42 anni di Latina, avviando le sue ricerche. Rintracciato dopo qualche ora, l’uomo è stato compiutamente identificato e denunciato per i delitti di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato.

Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 54 militari e 24 autovetture, sono state complessivamente controllate 206 soggetti e 113 veicoli, nonché oltre 10 perquisizioni.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli l’indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione