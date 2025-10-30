Latina: servizi straordinari di controllo del territorio cd. “alto impatto” eseguiti dai CC. Denunciato un 24enne per porto di oggetti atti ad offendere  

Nella serata di ieri, è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio.

Durante i servizi svolti, i Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà un ragazzo di 24 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, I Carabinieri, hanno fermato a piedi l’indagato che, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un cutter con lama di 12 cm. L’oggetto, è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso del servizio svolto, i carabinieri hanno segnalato alla competente Prefettura, come assuntori di sostanze stupefacenti, un cittadino marocchino di 34 anni residente a Latina, poichè fermato a piedi, è stati trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e un uomo di 38 anni residente a Latina. poichè fermato anch’essi a piedi, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e “cocaina”.

Le sostanze stupefacenti, sono state sottoposte a sequestro e nell’ambito delle disposizioni che saranno rispettivamente impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Nel corso del servizio svolto, per i quali sono state complessivamente impiegati 7 militari e 3 autovetture, sono stati controllati 24 soggetti e 18 veicoli. Inoltre, sono state eseguite 4 perquisizioni e controllati, presso i loro rispettivi domicili, 4 soggetti sottoposti a misure restrittive. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione