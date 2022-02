Latte di Nanna Presenta Leprottino Tino e la maschera di rabbia di Laura Mazzarelli

Leprottino Tino un giorno sperimenta la rabbia. Non una qualunque, bensì una rabbia fortissima e incontenibile, tale da modificargli addirittura il volto e farlo sembrare un altro.

Nessuno lo riconosce più. La rabbia che prova è quella rabbia che si accumula quando viviamo situazioni che non capiamo e ci fanno stare male, ma alle quali non riusciamo a sottrarci. E allora un giorno non ne possiamo più ed esplodiamo. Anche quella rabbia è un sentimento come un altro e possiamo superarla: impariamolo insieme a Leprottino Tino.

BIOGRAFIA

Laura Mazzarelli è pedagogista e insegnante di scuola dell’infanzia presso il Miur. Laureata in Scienze dell’educazione, con laurea specialistica in Consulenza pedagogica e ricerca educativa. Laureata a pieni voti in Scienze della formazione primaria. Il suo lavoro di pedagogista e formatrice è rivolto a genitori, insegnanti ed educatori e mira ad aprire nuovi orizzonti di senso, a creare un agire pregno di significato in cui il bambino possa muoversi sentendosi accompagnato e rispettato nel suo processo di crescita, non scisso da quello auto educativo dell’adulto.

Leprottino Tino e la maschera di rabbia di Laura Mazzarelli

Genere: Narrativa per l’infanzia

Collana: Per sognare

Illustrazioni: Roberta Rinaldi

Pagine: 24

Prezzo: € 13,00

Data di uscita: 31/1/2022

Codice EAN: 9791280757029

