“ORA BISOGNA LAVORARE E RISPETTARE LA SICILIA ED I SICILIANI” così il Sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, On. Giancarlo Cancelleri

Oggi al Comune di Biancavilla nel suo incontro programmato con i Sindaci del territorio. Si è parlato degli interventi che verranno effettuati sulle due tratte strategiche della SS284 di Adrano-Bronte e Paterno’- Adrano. “Si tratta di due tratti di strada della strada statale occidentale entnea molto importanti per la normale viabilità locale e regionale, visto i collegamenti con l’aeroporto di Catania. Per questa strada i lavori non sono più rinviabili! Per il primo tratto, Adrano-Bronte, strada pericolosa e molto trafficata, con l’intenso e costante rapporto di collaborazione con le autorità locali e nazionali, abbiamo provveduto al suo commissariamento, al fine di velocizzare le opere. Per questo tratto si procederà ad effettuare un raddoppio della carreggiata su tutti i 14 km di strada. Per il secondo tratto Paterno- Adrano, ad unica carreggiata, si effettueranno invece lavori in variante (senza intaccare la strada esistente) per 4 km. L’investimento per questo tratto è di 66 Ml già tutti finanziati!” Cancelleri ha descritto con entusiasmo e soddisfazione l’impegno portato avanti per questa strada della Sicilia e garantisce che i lavori inizieranno a breve essendo già avviata la cantierizzazione. Il Sottosegretario conferma che controllerà che le opere vengano svolte velocemente e bene per dare risposte concrete al territorio dopo anni di attese.

