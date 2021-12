L’attore comico Nino Frassica sarà brand ambassador di ARD Discount anche per il 2022 e 2023

Un rapporto ormai consolidato che si rinnova ancora una volta. E che anzi si rafforza. Anche per l’anno 2022 e pure per il 2023, l’attore comico Nino Frassica sarà brand ambassador di Ard Discount.

Continua dunque la partnership con uno dei protagonisti assoluti della televisione e del cinema italiano che, condividendo le origini siciliane, abbraccia e collabora ormai da tre anni con le iniziative promozionali del brand che fa capo alla Ergon, azienda siciliana leader nella grande distribuzione.

E del resto non poteva essere altrimenti visto che anche l’attore siciliano si ritrova sugli stessi valori di Ard, a partire dall’amore verso il territorio. Un amore che per i clienti si traduce in assoluta qualità dei prodotti, proposti sempre a prezzi convenienti e attraverso una selezione accurata. Un numero di consumatori sempre più ampio e sempre più orientato alla spesa conveniente Ard grazie al successo che la catena sta ottenendo anche nelle regioni italiane in cui pian piano sta trovando casa sfiorando, già adesso, quasi 200 punti vendita sul territorio nazionale. Dopo lo straordinario successo ottenuto da anni in Sicilia, grazie ad un importante piano di sviluppo franchising, Ard ha già raggiunto la Calabria e quest’anno anche Puglia e Basilicata. Proprio in queste ultime settimane sono stati aperti numerosi punti vendita nelle province di Messina e di Cosenza, ma sono tante le prossime aperture in programma. E la collaborazione con Frassica, foriera di successo e di immediata identificazione per il brand siciliano, continuerà a spingere l’attenzione sui prodotti a marchio che caratterizzano l’offerta di Ard, da “Terre e tesori di Sicilia” a “Prima Scelta Ard”, da “Optimo” a “Sfornasole” solo per citarne alcuni che hanno ormai fatto breccia nel palato, e nel cuore, di migliaia di consumatori. Prodotti da scegliere attraverso l’innovativo volantino interattivo disponibile sul sito www.arddiscount.it e su app. E per chi non ha ancora apprezzato questa straordinaria offerta, non resta che seguire il consiglio che offre proprio Frassica in uno degli spot in onda su tv e social, provare perché “Ard è dove ti senti a casa!”.

Com. Stam.