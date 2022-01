L’attraversamento pedonale rialzato nei pressi della Scuola Umberto in via Fardella verrà rifatto

L’Amministrazione Comunale, dopo appositi controlli effettuati in sinergia con la Direzione dei lavori sull’esecuzione delle opere in corso in Via Fardella, ha avuto modo di appurare come gli attraversamenti rialzati in prossimità delle Scuole Umberto non risultino a regola d’arte poiché la loro altezza è superiore a quella prevista dal progetto.

Pertanto, da lunedì prossimo, l’impresa a sue spese provvederà ad intervenire per modificare quanto già fatto, rendendo regolamentare il dosso artificiale. Il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Dario Safina, consapevoli dell’importanza dei lavori che si stanno eseguendo che consentiranno di abbattere le barriere architettoniche per i non vedenti e gli ipovedenti, rendendo al contempo la circolazione più sicura, continueranno a vigilare sullo svolgimento dei lavori accogliendo le segnalazioni della cittadinanza. Proprio a tal fine, nei prossimi giorni il Sindaco Tranchida e l’Assessore Safina unitamente al Direttore dei Lavori ing. Cappello, interverranno in diretta sulla pagina Facebook della Città di Trapani, rispondendo alle domande della cittadinanza per fugare ogni dubbio e/o raccogliere eventuali ulteriori segnalazioni e proposte. Verrà dunque sperimentato un modello di partecipazione democratica, che potrà essere replicato successivamente al fine di rendere ancor più diretto il rapporto tra la cittadinanza ed i rappresentanti delle istituzioni.

com. Stam.