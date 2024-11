LAURA MÀ MAGICA “CAMMINAMI ACCANTO”

È disponibile in digitale “Camminami accanto” (lauram/camminami-accanto), il nuovo brano della cantautrice LAURA MÀ, nome d’arte di Laura Manuela Di Biagio.

«“Camminami Accanto” è una romantica dichiarazione d’amore – racconta Laura Mà – dove descrivo i primi passi dell’innamoramento. Un incontro tra due persone che crea la magia, la scintilla iniziale che accende la fiamma dell’amore attraverso i primi sguardi, i sorrisi, le attenzioni, le “farfalle nello stomaco”, i momenti in cui l’amore vive nel silenzio e non nel rumore, nell’attesa e non nella pressione, nel lasciare andare e non nel trattenere. Mi piace pensare all’amore in chiave positiva e alla coppia come due eroi che vincono. Ho deciso di regalarmi l’uscita di questo brano proprio il giorno del mio compleanno».

Il brano è scritto da Laura Mà, composto da Lorenzo di Lorenzo, in arte Nuvole Pop, e arrangiato da Alessandro Orlandi.

“Camminami accanto” è una ballata introspettiva che invita l’ascoltatore ad intraprendere un viaggio interiore per riflettere sui propri sentimenti più intimi attraverso un paesaggio sonoro delicato e suggestivo. Il pianoforte, strumento protagonista, crea melodie emozionanti che descrivono in musica il testo del brano. L’intensità cresce sui ritornelli, dove i violini trasmettono romanticismo e portano verso un finale catartico che rispecchia la profondità emotiva della canzone.

Laura Manuela Di Biagio, in arte Laura Mà, nasce in Abruzzo a Roiano di Campli, un paesino di montagna in provincia di Teramo, e vive a Roma da ormai 18 anni.

Fin da piccola il suo sogno è stato quello di diventare una cantante. Comincia a studiare canto nel 2014 presso la scuola di musica “L’Officina della voce”, con i Maestri Lello Abate e Barbara Rondano. Successivamente approfondisce lo studio della tecnica vocale, con i Maestri Fabrizio Zaniol, Raffaella Monza e Olivia Volpi. Si dedica anche al pianoforte, prima da autodidatta e in seguito con Luca Salerno e Stefano Sabatini.

A giugno 2019 pubblica il suo singolo d’esordio dal titolo “E Correrò”, un omaggio a tutte le vittime della Casa dello Studente scomparse durante il terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009. Nel dicembre 2020 esce il suo secondo singolo “Sei Forte Davvero”, una ballad a cavallo tra pop e dance elettronica che invita a guardare sempre oltre l’ostacolo e a rialzarsi dopo ogni sconfitta.

A novembre 2021 pubblica il suo terzo singolo “Tu Unico Eroe”, una canzone country gioiosa che rispecchia il carattere solare e ottimista di suo padre, a cui il brano è dedicato. Nel giugno 2022 esce il suo quarto singolo “Bambino Ucraino”, dove la guerra viene raccontata per dare un messaggio di pace e speranza.

Nella sua carriera partecipa a diverse manifestazioni canore, festival e concorsi:

Cantando Format Tv (2017, in finale), Festival di Castrocaro (2017), Una voce per L’Europa (2018, in semifinale), Tour Music Fest 2018, X Factor (2018), Musica è (2019), Concorso canoro Arenzano (2019, 2022 e 2023), Festival Voci D’oro (2020, in finale), Musica contro le Mafie (2020), Sanremo Newtalent Winter (2021), Tour Music Fest (2021), Premio Lunezia (2023), Roma Music Festival (2023).

di Roberto Dall’Acqua

Foto ufficio stampa