Laura Torrisi in Sicilia: l’attrice a Catania e Caltagirone per il suo ultimo libro

Il Catania Book Festival non si ferma e dopo gli oltre 3000 partecipanti dell’edizione di maggio 2021, dopo i Catania Book Days che a settembre hanno portato a Catania una settimana di incontri gratuiti di altissimo livello, adesso rilanciano con un’esclusiva pop.

Verrà infatti presentato, nelle due uniche tappe in Sicilia, il nuovo libro dell’attrice Laura Torrisi scritto a quattro mani con Sara Gazzini e edito da Mondadori dal titolo “PS. Scrivimi sempre”.

Durante il lockdown, Laura e Sara non possono incontrarsi come fanno ormai da anni. Per non perdere di vista la loro amicizia, per continuare a sentirsi vicine, iniziano un lungo scambio di e-mail. Scrivono come se chiacchierassero davanti a un bicchiere di vino, parlando di tutto, anche di quello che, forse, non saprebbero confessare neppure a se stesse. La loro corrispondenza diventa una sorta di danza, tra risate e commozione, coraggio e leggerezza.

E aiuta a ripercorrere con coraggio quello che per tutti è stato un anno complicato, fatto di incertezze e preoccupazioni.

Per accedere agli incontri è possibile prenotarsi gratuitamente ai link che si trovano sui canali del Catania Book Festival. Gli appuntamenti sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

VEN 19 NOVEMBRE – CATANIA @ISOLA:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laura-torrisi-e-sara-gazzini-isola-catania-209677630437

SAB 20 NOVEMBRE – CALTAGIRONE @MUSEO DIOCESANO:

https://www.eventbrite.com/e/laura-torrisi-e-sara-gazzini-museo-diocesano-di-caltagirone-tickets-209350231177

