Roma – “Pronto mio emendamento sui ‘cervelli rimpatriati’ attraverso cui si intende estendere anche ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020, l’applicazione delle misure di incentivo al radicamento permanente.

Una misura nel solco di quanto già fatto con un precedente mio emendamento alla legge di bilancio per i lavoratori rientrati prima del 2020, pensata con l’obiettivo principale di far restare nel nostro Paese quei lavoratori con caratteristiche di eccellenza, che hanno deciso di ritornare in Italia, e di favorirne contemporaneamente il radicamento permanente e la natalità nel nostro Paese. Una condizione prodromica allo sviluppo ed al potenziamento del sistema dell’università e della ricerca, rispondendo al contempo all’esigenza quanto mai attuale nell’ambito del quadro dettato dall’emergenza epidemiologica, del Recovery Fund e del nuovo Piano nazionale della ricerca, di assicurare all’Italia docenti e ricercatori al fine di poter competere a livello globale nella ricerca e rafforzare l’attrattività del sistema della formazione superiore italiana”. Così il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo, che spiega: “L’emendamento prevede, dunque, che anche i docenti e ricercatori rientrati in precedenza possano optare per accedere al periodo addizionale di incentivo condizionato alla presenza di figli e/o all’acquisto di un immobile in Italia, come già avviene per i lavoratori rimpatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 (Regime speciale per i lavoratori rimpatriati) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147.

“La disposizione normativa – conclude Giarrizzo – sarà presentata quindi nel prossimo provvedimento utile, sto già collaborando con i colleghi senatori del Movimento 5 Stelle per presentare il testo dell’emendamento direttamente a Palazzo Madama, dal momento che il Dl Sostegni è in discussione al Senato”.

Com. Stam.