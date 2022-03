Lavori di manutenzione sul Litorale Sud di Marsala

Il sindaco Grillo sollecita il Libero Consorzio Comunale ad ultimare gli interventi in vista della prossima stagione estiva

I lavori di manutenzione straordinaria sulla Litoranea Sud (SP 84) di Marsala continuano a causare disagi a pendolari e residenti che la percorrono, tenuto conto che la strada – nel tratto interessato – è a senso unico di marcia. “Gli interventi avviati lo scorso Settembre dal Libero Consorzio Comunale non si sono ancora conclusi e pertanto – afferma il sindaco Massimo Grillo – pochi giorni fa avevo sollecitato l’ex Provincia di Trapani ad accelerare i lavori, rendere note le cause del prolungamento degli stessi e conoscere il nuovo cronoprogramma. La stagione estiva si avvicina e i disagi, con i lavori ancora in corso, sarebbero enormi”. Ieri la nota del Commissario straordinario Raimondo Cerami, con la quale si comunica che l’ultimazione dei lavori è “slittata al prossimo 4 Giugno” a causa di diversi rallentamenti dovuti – sostanzialmente – “alle avverse condizioni meteo e alla difficoltà per l’impresa di reperire materie prime per la produzione dei materiali da costruzione”. La nota del Libero Consorzio, infine, ribadisce che l’attuale regolamentazione della circolazione veicolare è necessaria per “garantire le condizioni di sicurezza di automobilisti e operai”.

Ad inizio dello scorso anno, era stato lo stesso sindaco Massimo Grillo a chiedere l’autorevole intervento dell’assessore regionale Marco Falcone al fine di reperire i fondi per la messa in sicurezza della litoranea e scongiurarne la chiusura. Tali interventi, tra l’altro, sono essenziali per la progettualità Waterfront attualmente in corso e che riqualificherà – dal punto di vista ambientale storico e culturale – un ampio tratto di ingresso del Lungomare Vincenzo Florio.

