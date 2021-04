Operai comunali al lavoro per garantire una viabilità più sicura in via Sebastiano Catania. Una strada estremamente trafficata dove da troppi anni motoveicoli, veicoli e pedoni hanno rischiato la propria incolumità a causa del gravissimo dissesto stradale provocato dalle radici degli alberi presenti.“

Purtroppo- afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- non posso fare a meno di non ricordare anche qualche sinistro mortale verificatosi qui. Ieri mattina sono stati avviati i lavori di scarificazione dell’asfalto e di riduzione cospicua delle radici degli alberi, al fine di eliminare qualsivoglia pericolo per chi giornalmente transita in via Sebastiano Catania. Ringrazio il Sindaco Salvo Pogliese, la Società Multiservizi, la Direzione Manutenzione Strade del Comune di Catania e tutti gli operatori che si stanno adoperando in questa necessaria attività per il IV Municipio di Catania”.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

Com. Stam.