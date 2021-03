Trapani: Il prossimo 7 Aprile avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi nel quartiere Fontanelle Sud, in particolare, si procederà a scarificare, riempire e consolidare laddove sono presenti buche e riasfaltare.

Le strade oggetto degli interventi sono la via Nicolò Rodolico e via Sceusa nonché parte della via Francesco Rodolico e della Francesco De Stefano, nel tratto iniziale tra la via G.B.Talotti ed il parcheggio a fine via. I lavori prevedono oltre al rifacimento di tratti di marciapiede anche la realizzazione di scivoli per disabili.

Ancora una volta- sottolinea l’Assessore Dario Safina- prende corpo il programma di Governo della Città che prevede particolari attenzioni nei riguardi dei quartieri e delle frazioni. Dopo anni di incuria, saranno ripristinate condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale garantiti i diritti dei disabili.

Il Sindaco Tranchida ha tenuto a precisare che una Città che intende cambiare deve necessariamente intestarsi il rispetto dei diritti dei cittadini e, in particolare, dei cittadini dei quartieri che, per troppo tempo, sono stati “utilizzati” solo durante le campagne elettorali. Con il cambiamento di rotta voluto dall’Amministrazione da me guidata, mai più cittadini di serie B e porzioni di territorio dimenticate ma una nuova attenzione al recupero dei quartieri, motore di un diverso sviluppo sociale ed economico.

