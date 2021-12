Lavori di riqualificazione sul Lungomare. Realizzato un percorso alternativo per il transito veicolare

È operativo da oggi un percorso veicolare alternativo sul Lungomare di Marsala, nel tratto di fronte al Monumento ai Mille dove sono in corso lavori di riqualificazione.

L’area di cantiere interdetta al transito, che si estende per circa centro metri di marciapiede e che comprende anche la sede stradale limitrofa, si può ora bypassare con senso unico di marcia in direzione Viale Isonzo. In pratica, il flusso di auto che proviene dall’area portuale si immette sulla corsia di destra all’interno del Parcheggio Comunale, prosegue per il corridoio che sfocia sul piazzale del Monumento ai Mille, quindi percorrerà un breve tratto dell’area di cantiere per poi proseguire per il Lungomare Boeo. “Come avevamo anticipato in più occasioni, afferma l’assessore Arturo Galfano, abbiamo atteso che il percorso fosse attuabile e senza pericoli per la pubblica incolumità. Rassicurati su questo da Polizia municipale e tecnici, la soluzione adottata riduce parte dei disagi alla circolazione e consentirà al contempo, di proseguire con gli importanti lavori che daranno un nuovo look all’area”. Questa, a lavori ultimati, sarà un elegante punto di accoglienza turistica, con nuovi arredi e verde pubblico. Rimane invariata la circolazione per chi proviene dalla zona Circoli velici: superando l’incrocio con viale Isonzo, sarà poi obbligato a immettersi su via Santa Lucia. Il provvedimento della Polizia Municipale che istituisce il percorso alternativo è sospeso nelle giornate di svolgimento del Mercato del Contadino (di regola la Domenica), limitatamente alla fascia oraria 7:00/14:00.

Com. Stam.