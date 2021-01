Oggi in Terza Commissione Consiliare, alla presenza dell’Assessore Attività Economiche/Suap Leopoldo Piampiano, del Dirigente del Suap e Mobilità Urbana e della Polizia Municipale, abbiamo affrontato il tema dei lavori di scavo per posa e manutenzione di reti di sottoservizi nelle sedi viarie urbane ad opera di aziende pubbliche e private.

È stata un’occasione per denunciare e rappresentare all’Assessore e agli uffici comunali competenti, i tanti disagi causati ai cittadini da ripristini non eseguiti o eseguiti non a regola d’arte, soprattutto in termini di sicurezza nonché il danno alle casse del Comune che spesso si ritrova costretto a risarcire milioni di euro di danni a cose e a persone, di cui non è quasi mai direttamente responsabile.

A tal proposito il Consiglio Comunale, solo nel 2020 ha dovuto riconoscere un ammontare di circa 30 milioni di euro di debiti fuori bilancio, buona parte dei quali generati da richieste di risarcimento per danni fisici e materiali causati da ammaloramenti della pavimentazione stradale e pedonale.

Nel corso della seduta, con una ripresa live, ho portato come esempio gli attuali lavori di scavo ad opera di E-Distribuzione in diverse strade cittadine, come quelli avvenuti nei quartieri Cruillas e Cep, oggetto recenti diffide, a firma mia e del Vicepresidente della Sesta Circoscrizione Roberto Li Muli, verso l’Azienda del servizio elettrico per non avere ancora provveduto dopo circa due mesi dalla fine dei lavori, al ripristino delle pavimentazioni stradali.

Ho proposto al Presidente e ai colleghi della Terza Commissione, la predisposizione di un Atto di Indirizzo Politico finalizzato ad impegnare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a costituire un Task Force che abbia come prerogative l’effettuazione di rigorosi controlli ante-durante-post i lavori di scavo nelle sedi viarie urbane che abbia allo stesso tempo potere di revoca delle concessioni nonché sansonatorio.

Lo dichiara il Consigliere Comunale del gruppo Avanti Insieme Massimo Giaconia

Com. Stam.