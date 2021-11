Lavori in Via Fardella

Trapani: Come noto, da qualche settimana procedono i lavori per la realizzazione delle strisce pedonali per ipovedenti in via G. B. Fardella, come ampiamente tempo comunicato alla cittadinanza al fine di limitare al massimo i disagi.

Si precisa che, di volta in volta, gli incroci interessati dalle operazioni verranno chiusi al traffico per circa 2/3 giorni e che si procederà dunque uno dopo l’altro con il relativo avanzamento dei cantieri verso via Marsala. Si rammenta che è assolutamente vietato spostare la segnaletica appositamente allocata lungo l’area di cantiere e si esorta la cittadinanza a collaborare al fine di far procedere senza problemi i lavori già ben avviati.

Com. Stam.