Lavori in Via Monti Iblei. Susinno: residenti esasperati; quella ferraglia in stato di abbandono rallenta i lavori. Chiesto l’intervento del Sindaco e di RFI.

Si tratta della talpa TMB, usata per scavare il tunnel in tempi record e del “carro ponte” utilizzato per portare in superficie la talpa stessa che da tempo “abbandonati” nel cantiere verosimilmente dalla SIS. Questa ferraglia di dimensioni eccezionali – dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune – sicuramente non agevola il completamento dei lavori nella parte in superficie dove va realizzata la pista ciclo pedonale e la sistemazione a verde. Occorre fare anche in fretta – spiega Susinno – perché il quartiere non è più disposto a sopportare la presenza dei numerosi dei cantieri legati ai lavori per l’interramento della linea ferrata, ancora non del tutto completati. L’opera, continua Susinno – ha già subito negli anni diversi rallentamenti per questioni progettuali, contenziosi e problematiche con la ditta S.I.S., realizzatrice dei lavori. Adesso il rischio di vedere ulteriori rallentamenti è concreto, per la presenza di questo materiale edile di dimensioni eccezionali pesante circa 1200 tonnellate ammassato in stato di abbandono a ridosso della Via Monti Iblei che si estende per circa 150 mt., ed è per questo che ho sollecitato il Sindaco ed RFI ad intervenire per evitare che si possano verificare ulteriori rallentamenti nei lavori si protraggono da circa 10 anni.

Com. Stam.