L’Amministrazione Grillo tiene a ribadire che, dallo scorso mese di Maggio, è in vigore l’Ordinanza del Comandante della Polizia Municipale di Marsala (la n.163/2021) che vieta di eseguire lavori stradali senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla stessa Polizia Municipale. “

Ritengo opportuno richiamare l’attenzione su quest’obbligo, afferma l’assessore Artuto Galfano, alla luce delle diverse sanzioni elevate in questi mesi dal Comando PM e che fanno ritenere, a mio avviso, che il suddetto provvedimento non sia osservato come dovuto”. Infatti, laddove ricorrano casi d’urgenza – lavori imprevedibili e comunque non programmabili – il suddetto provvedimento stabilisce che sia sufficiente una semplice comunicazione di inizio lavori, motivata dall’urgenza. Ad esempio, in via Dei Mille, recentemente, ad una ditta esecutrice di lavori – non ritenuti urgenti – è stata applicata la sanzione di 700 euro perchè non aveva rispettato le prescrizione dell’Ordinanza n.163.

L’Amministrazione comunale, in pratica, ha voluto mettere ordine in un settore – quello dei lavori stradali eseguiti da privati cittadini o da gestori di pubblici servizi – che troppo spesso creavano pericoli alla circolazione stradale perchè non programmati. In più, non essendo necessaria un’autorizzazione della Polizia Municipale – ora obbligatoria – taluni interventi causavano disagi ad automobilisti e pedoni perchè non venivano ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito veicolare (ad esempio, scavi non richiusi bene). Per evitare questo, il sindaco Massimo Grillo ha ritenuto opportuno che i responsabili degli Assessorati ai Lavori Pubblici (Arturo Galfano), Pianificazione Territoriale (Paolo Ruggieri) e Servizio Idrico (Giuseppe D’Alessandro) disciplinassero la materia con apposito provvedimento. Da qui l’Ordinanza n.163 dello scorso Maggio che – oltre alle eventuali autorizzazioni di Suap e altri Uffici tecnici – obbliga quanti intendano eseguire lavori stradali a richiedere anche la preventiva autorizzazione della Polizia Municipale ai fini della “viabilità e fluidità del traffico veicolare”. La richiesta va pure corredata da documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori, da ripristinare successivamente.

