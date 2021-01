Attraverso un processo di recruitment online basato su video colloqui on demand, tutti i candidati possono proporsi per le figure ricercate di staff di animazione, di cucina, di sala, addetti al bar, al ricevimento o cameriere ai piani ed aspirare ad entrare a far parte del team Aeroviaggi per la prossima stagione estiva 2021. Deadline per le candidature online è il 31 gennaio 2021.

Aeroviaggi, prima catena alberghiera per posti letto in Sicilia e Sardegna, si affida alla piattaforma integrata di CVing per selezionare oltre 500 nuove figure professionali che andranno a comporre il suo team per la stagione estiva 2021. Le figure ricercate entreranno a far parte dello staff di animazione, di cucina, di sala, ma si ricercano anche addetti al bar, al ricevimento e camerieri ai piani.



La novità nel processo di recruitment di Aeroviaggi è l’innovativa piattaforma firmata CVing, giovane realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Infatti, la piattaforma, che si integra perfettamente alla sezione Lavora con noi del portale Aeroviaggi, permette agli aspiranti candidati di registrare e caricare sulla piattaforma CVing, anche direttamente dal proprio smartphone, un breve video colloquio on demand, affinché sia visionato e valutato direttamente dal team di HR di Aeroviaggi.



Il colloquio online prevede la risposta a 5 domande video che il team di HR sottopone a tutti i candidati per quel determinato ruolo: le domande si sbloccano una alla volta, e quando la prima appare sullo schermo il candidato ha 30 secondi di tempo per prepararsi, dopodiché parte la registrazione della risposta, che dura massimo un minuto. I video colloqui registrati vengono caricati in automatico nella pagina della piattaforma dedicata al recruiter che li consulta per una valutazione conclusiva.



Il nuovo modello, che fonde tecnologia e innovazione del processo di selezione, è un valido supporto al lavoro di HR, che può in questo modo ottimizzare le tempistiche e concentrare le proprie risorse esclusivamente sui candidati più idonei ad occupare le posizioni proposte.



“L’innovazione è un valore cardine per Aeroviaggi che poniamo al centro dell’operato del Gruppo anche per quanto riguarda la selezione delle nostre risorse – ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi. – Per questa ragione ci siamo affidati alla professionalità e esperienza di CVing introducendo una modalità di recruiting online all’avanguardia, sicura, efficiente e flessibile, perfettamente in linea con il contesto di attualità e nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19. Crediamo nel merito e nella competenza: i candidati che selezioneremo saranno inseriti nel percorso di eccellenza da noi curato dell’Aeroviaggi Accademy per il continuo aggiornamento e consolidamento delle skill.”



Alessandro Loggi, Sales & Marketing Director di CVing ha dichiarato: “Grazie alla nostra tecnologia proprietaria organizziamo e supportiamo la massiccia campagna di recruitment del personale di Aeroviaggi in maniera smart e fortemente innovativa” – e continua – “La modalità di selezione totalmente online, in questo periodo essenziale per venire anche incontro alle misure di prevenzione da Covid-19, permette ad Aeroviaggi uno screening completo e accurato delle candidature digitalizzando la fase di selezione del personale e rendendo più efficace ed efficiente il processo stesso”.



I profili selezionati avranno l’opportunità di accedere all’ Aeroviaggi Academy, percorso di eccellenza messo a punto dal Gruppo per la formazione e l’aggiornamento di skill e competenze del personale.

L’Academy, giunta alla sua sesta edizione, partirà a febbraio 2021 e vedrà coinvolto il team reclutato in un mese denso di learning e attività mirate sul campo.



Per presentare la propria candidatura per le diverse posizioni aperte, è necessario collegarsi al portale Aeroviaggi al link: http://bit.ly/Aeroviaggi



CVing – https://www.cving.com/

Con sede a Milano, CVing è realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Attraverso una piattaforma digitale integrata altamente innovativa, fruibile agilmente da un qualunque supporto informatico, come smartphone, tablet o pc, CVing supporta le aziende nella selezione dei talenti utilizzando lo strumento dei video colloqui on demand, cioè video interviste, che i candidati possono registrare dove e quando vogliono e che i recruiter possono visionare, valutare e condividere su un’unica piattaforma. Nata nel 2017, dall’intuizione di un gruppo di giovani talenti, nel giro di 3 anni, CVing si è imposta per il suo business model innovativo ed è cresciuta in maniera esponenziale. Da rivoluzionaria start up nel settore, oggi può definirsi una solida azienda che guarda al futuro con spirito di innovazione e capacità di visione.



Aeroviaggi

Aeroviaggi, con sede operativa a Palermo, oltre 9.000 posti letto e 88 milioni di Euro di fatturato nel 2019 è la prima catena alberghiera per posti letto in Sicilia e Sardegna e la seconda catena nazionale tra gli alberghi Sun&Beach (fonte: Report annuale 2020 di Confindustria sulle catene alberghiere Italiane). La società propone sul mercato internazionale un’offerta mirata in villaggi, hotel club e resort nelle sue 13 confortevoli strutture alberghiere gestite ed in proprietà diretta, collocate in magnifiche località di mare della Sicilia e della Sardegna.

