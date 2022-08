Lavoro, Lentini: “solidarietà coi lavoratori ex Keller, governo regionale intervenga per rivedere il contratto”

“Agli operai ex Keller che manifestano stamattina alla Presidenza della Regione a Palermo va la mia piena solidarietà perché si trovano in uno stato di oggettiva difficoltà ed il governo regionale è chiamato a dare una risposta.

Apprendo che è stato programmato un incontro tra il presidente Musumeci, l’assessore Falcone e gli operai per martedì prossimo e sono certo che si arriverà ad una soluzione condivisa”. Lo dice il deputato regionale Totò Lentini, che interviene sulle ragioni della protesta dei lavoratori. “Ricordo che il parlamento siciliano con una legge ha dato risorse per 3 anni per la formazione e per l’eventuale assunzione di coloro che supereranno l’esame finale – aggiunge Lentini -. Tutto questo grazie ad una convenzione in tirocinio tra Anas e assessorato regionale infrastrutture e mobilità. Dopo due anni di sit in e scioperi, il governo ha trovato l’accordo per inserirli in Anas. Il contratto fra lavoratori, Anas e Regione – sottolinea – rischia di portare alla fame i lavoratori e le loro famiglie”. “Per risolvere il problema il governo regionale deve rivedere il contratto prima della chiusura della legislatura, affinché gli ex operai Keller possano svolgere la formazione con l’affiancamento, soltanto così potranno essere pagati. Voglio sottolineare che il parlamento e il governo regionali – conclude Lentini – fin dal primo giorno di legislatura hanno dichiarato di voler chiudere definitivamente col precariato e anche con tutti quei lavoratori rimasti nel limbo”.

Com. Stam.