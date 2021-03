“I centri per l’impiego non funzionavano prima e non funzionano ora con tutti gli interventi normativi che sono stati fatti negli ultimi anni per implementarli”.

Così il Sottosegretario al ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini, intervenendo al webinar organizzato da Confagricoltura, con Umana e Agronetwork, dal titolo ‘Le esternalizzazioni in agricoltura-Appalto di servizi labour intensive e somministrazione. Rischi e opportunità’. “Magari – sottolinea – si è lavorato molto sulle politiche attive del lavoro, ma non hanno funzionato. Un obiettivo e una prova importante ed essenziale è il Recovery Fund. Occorrono tuttavia politiche del lavoro serie e coinvolgenti. Nonostante le risorse stanziate – osserva la sottosegretaria Nisini – i centri per l’impiego non sono riusciti a portare un risultato sufficiente tra domanda e offerta di lavoro. Quindi un obiettivo di questo ministero sarà quello di far funzionare le politiche attive e avvicinare, anche con la promozione, il mondo dei giovani a quello dell’agricoltura”.

