Notizie

Lavoro stagionale invernale: scopri le opportunità con Eurodesk ed EURES Scadenza ravvicinata 

• Bookmarks: 11

Mobilità all’estero anche per la prossima stagione invernale. Lavoro stagionale invernale 2025: scopri le opportunità con EURES è infatti l’appuntamento on line fissato per il 24 settembre dalle 16.00 alle 17.00 per scegliere l’occasione lavorativa giusta e muoversi in sicurezza.

L’evento riapre il ciclo #EurodeskOnAir, i webinar in/formativi promossi dai Centri della rete nazionale italiana Eurodesk sulle opportunità di mobilità dei giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato.

Un webinar pensato per orientarsi fra le mille opportunità lavorative per chi intende fare una esperienza in un altro paese dopo la pausa estiva, gratuito ed aperto a tutti.
La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi cliccando qui.

Com. Stam.+ foto fonte Informa Giovani

11 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
69 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com