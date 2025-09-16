Lavoro stagionale invernale: scopri le opportunità con Eurodesk ed EURES Scadenza ravvicinata
Mobilità all’estero anche per la prossima stagione invernale. Lavoro stagionale invernale 2025: scopri le opportunità con EURES è infatti l’appuntamento on line fissato per il 24 settembre dalle 16.00 alle 17.00 per scegliere l’occasione lavorativa giusta e muoversi in sicurezza.
L’evento riapre il ciclo #EurodeskOnAir, i webinar in/formativi promossi dai Centri della rete nazionale italiana Eurodesk sulle opportunità di mobilità dei giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato.
Un webinar pensato per orientarsi fra le mille opportunità lavorative per chi intende fare una esperienza in un altro paese dopo la pausa estiva, gratuito ed aperto a tutti.
La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi cliccando qui.
