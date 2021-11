LE CITTÀ INVISIBILI/I-DESIGN Conclusa la IX edizione

L’ideatrice Daniela Brignone: Settimana partecipata e ricca di nuove connessioni. Già al lavoro per il prossimo anno» Il focus con i Premiati Oleifici Barbera e il Concorso sul design dell’olio rivolto a giovani creativi, professionisti e studenti di Accademie e Università

Una chiusura all’insegna dell’olio e di un concorso per giovani creativi. Si è conclusa così ieri la IX edizione di I-design, la design week di Palermo che dal 29 ottobre ha proposto mostre, installazioni, laboratori e incontri tutti attorno al design e al tema “Le città invisibili” tratto dal romanzo di Italo Calvino. «È stata un’edizione partecipata e ricca di nuove connessioni e relazioni con cui stiamo già progettando gli appuntamenti per la prossima edizione – dice l’ideatrice e curatrice Daniela Brignone

– Il programma di quest’anno ha acceso i riflettori su realtà locali di artigianato, creatività, ricerca e moda in un confronto costante con altre città italiane e i palermitani hanno risposto con entusiasmo ed interesse».

Numerosi gli eventi che si sono avvicendati: dall’apertura al pubblico dell’Accademia di Belle Arti con azioni dimostrative, proiezioni e l’incontro con il grande designer fondatore del gruppo Alchimia, Alessandro Guerriero al focus sulla robotica insieme al professore dell’Università di Palermo Antonio Chella, direttore del RoboticsLab, per parlare dei robot del futuro. Ancora: dalla conferenza sulle vetrate Liberty che ha raccontato alcuni importanti designer e produttori nel panorama internazionale e siciliano tra Ottocento e Novecento al focus sul fashion insieme al Consorzio Arca sui tessuti del futuro e creazioni dal design innovativo; fino alle colazioni di design, alle porte aperte di aziende artigianali giovani come la legatoria contemporanea Menabò. Proprio Menabò specializzata nella creazione di quaderni e agende artigianali e originali, dal concept ai materiali, ieri ha accolto per tutto il giorno palermitani e turisti al proprio laboratorio mostrando come si può realizzare un taccuino anche con materiale di riciclo o “avanzato” da altre produzioni.

Focus della giornata di chiusura è stato però soprattutto l’olio con un talk/degustazione al Riso con Manfredi Barbera, la professoressa dell’Accademia di Belle arti, esperta di design, Valentina Console e la giornalista e sommelier dell’olio Maria Antonietta Pioppo. Un incontro partecipato per parlare delle proprietà dell’olio ma anche del design di bottiglie ed etichette attraverso il percorso seguito dai Premiati Oleifici Barbera, tra i pochi marchi storici italiani del settore. Proprio all’olio, I-design insieme ad altre importanti design weeks italiane riunite nel network Italian design weeks, ha dedicato un concorso finalizzato alla prototipazione di oggetti / grafiche / video per l’esposizione nazionale che Italian Design Weeks intende promuovere il prossimo anno.

Due le categorie: “Casa e cucina” per la prototipazione di utensili per le olive, l’olio e derivati; complementi d’arredo; e oggetti per l’utilizzo di prodotti per la cura e il benessere a base di olio o derivati dell’ulivo. E “Grafica e Muldimedia” per illustrazioni, grafiche, packaging, applicazioni e video legati a questo prezioso e antico alimento.

Sono ammessi i progetti il cui tema è legato agli olivi e alla lavorazione delle olive, alla storia dell’olivo, alla sua coltivazione, compresi video di ricette in cui l’olio o le olive siano fondamentali.

La partecipazione al concorso è aperta a professionisti (progettisti italiani e/o stranieri quali designer, architetti o ingegneri iscritti ai relativi albi, indipendenti o interni ad aziende se autorizzati da quest’ultime); aziende (aziende artigiane e industrie che abbiano sviluppato entro il 2021 o siano in fase di sviluppo di prodotti o accessori per l’utilizzo dell’olio o di altri prodotti di derivazione dall’ulivo); e Design Academy (studenti delle scuole di design, architettura, accademie, ingegneria). Primo premio assoluto per la categoria professionisti: 1500 euro. Per la categoria Academy: 500 euro. Bando e regolamento su https://www.italiandesignweeks.eu/images/Documenti-pdf/Concorso_mondo_olio.pdf

Patrocinato dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e dal Museo Riso di Arte Contemporanea di Palermo, I-design è stato realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, dell’APT della Regione Basilicata, con cui la design week palermitana dialoga dal 2018,e dei Premiati Oleifici Barbera. Numerosi i partner di quest’anno: Ordine degli Architetti di Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo, Consorzio Arca, Casa Florio, Associazione MeNO, Libreria Dudi, Officine Menabò, Zonta. Per le Vetrine di design: gioielleria Fecarotta, Cuma, il Mascherone. Per le colazioni di design: Giovanni B. Prestileo, Studio PBaa, e Balata .

