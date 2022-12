Le dichiarazioni dei primi tre e di Christof Innerhofer

L’entusiasmante due giorni della Coppa Del Mondo di sci alpino di Bormio è terminata con il successo del fuoriclasse svizzero Marco Odermatt nel SuperG nei confronti dell’austriaco Vincent Kriechmayr, vincitore della discesa libera del giorno precedente, e del compagno di squadra Loic Meillard.

Marco Odermatt “È stata una gara molto difficile, il tracciato era tecnico ma ho avuto un ottimo feeling già al cancelletto di partenza e durante le gare sentivo di essere sempre un passo avanti. Questo ha reso tutto più semplice. Avevo un piano, volevo solo sciare al massimo soprattutto nelle parti tecniche, e ha funzionato. Mi sono divertito, è stata una sfida ma sono riuscito a vincerla”.



Vincent Kriechmayr

“Un primo e un secondo posto sono più di quanto mi aspettassi da queste giornate a Bormio. Oggi poi siamo tutti emotivamente provati. Mathias è un ragazzo straordinario, un leader per il nostro team. Ha aiutato molto me e i giovani. È una perdita per la nostra squadra, ma gli auguro tutto il meglio e spero di rivederlo presto”.



Loic Meillard

“Sono contento del mio terzo posto, mi piace quando la neve è dura e ci sono salti, sono davvero contento di come ho sciato. Lo Stelvio è una pista impegnativa, irregolare, ghiacciata. Non ho fatto molti allenamenti rispetto ad altri ragazzi, ho cercato di spingere e oggi il feeling con i materiali è stato buono”.





Christof Innerhofer

“E’ stata una gara veramente tosta, forse la più difficile di sempre per me. E’ da quindici che parto coi primi numeri, non sono molto abituato ai segni sul tracciato, ho cambiato un po’ il mio set up e l’attacco. Mi ha dato molta fiducia, ma non sono più abituato alle reazioni dello sci con quel set up. Ho fatto delle curve nettamente migliori mentre in altre mi ha “sparato” in alto perché mi ha spinto di più… Peccato per l’errore a fine piano, perché mi è costato un bel po’ di decimi. Nel superG sono andati meglio rispetto ai giorni scorsi”.

