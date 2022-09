Le Dolomiti pronte ad accogliere l’undicesima edizione di “Cli Lotus contro il tempo” attese oltre 30 Lotus provenienti da tutta Italia

Sabato 17 e domenica 18 settembre torna l’annuale meeting promosso da CLUB LOTUS ITALIA che alterna guida su strada, visite culturali e paesaggistiche e la divertente disciplina di regolarità.

Il tour coinvolgerà oltre 30 equipaggi che si muoveranno lungo le Pale di San Martino e la Marmolada. L’esposizione delle vetture è prevista a Fiera di Primiero. Tappa anche al Lago di Carezza e al Museo della Grande Guerra

MONTECATINI TERME – Le suggestive Pale di San Martino e l’imponente massiccio della Marmolada accoglieranno il prossimo “CLI Lotus Contro il Tempo 2022”. L’annuale meeting promosso da Club Lotus Italia, con il suo impegnativo e divertente test di regolarità, si terrà sabato 17 e domenica 18 settembre: l’undicesima edizione del raduno – che richiamerà oltre 30 Lotus moderne provenienti da tutta Italia – si svolgerà dunque nella straordinaria cornice delle Dolomiti, a cavallo tra Veneto e Trentino Alto Adige.

Scorci affascinanti e strade bellissime accompagneranno i soci di CLI durante tutto il tour, che prevede tra le varie tappe anche i Passi Rolle e Fedaia. Non mancheranno, al solito, visite culturali e naturalistiche. Il primo stop si terrà al Museo della Grande Guerra in Marmolada, il museo più alto d’Europa, a cui il gruppo accederà attraverso la funivia panoramica. La seconda fermata sarà invece al Lago di Carezza, tra i laghi alpini più apprezzati per la sua bellezza incontaminata.

IL PROGRAMMA: DETTAGLI – Il raduno si svolgerà secondo la formula del “Lotus Contro il Tempo”: due giornate di guida, con il sabato riservato al tour stradale e la domenica dedicata invece alla disciplina della regolarità.

La mattina di sabato 17 settembre, grazie al patrocinio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, le Lotus saranno radunate nella centrale piazza del Municipio di Fiera di Primiero dove sosteranno per circa un’ora (dalle ore 8 alle ore 9) per la gioia di appassionati e curiosi. A seguire partirà il tour stradale, che vedrà i 30 equipaggi affrontare le tortuose strade del Passo Rolle per poi giungere a Malga Ciapela (Belluno), ai piedi della Marmolada. Posteggiate le vetture, i soci saliranno sulla funivia per raggiungere, a quota 3mila metri, il Museo della Grande Guerra.

Dopo la visita sarà la volta delle curve e dei tornanti del Passo Fedaia. Il pranzo si terrà al Rifugio Castiglioni Marmolada, affacciato sul Lago Fedaia. Il tour stradale farà poi tappa al Lago di Carezza per poi tornare nuovamente lungo il Passo Rolle e chiudersi a Fiera di Primiero, con la sistemazione alberghiera e la cena sociale.

Domenica 18 settembre spazio invece al test di regolarità. Gli equipaggi partiranno l’uno dopo l’altro sempre da piazza del Municipio a Fiera di Primiero, alla presenza del pubblico, per affrontare strade molto impegnative. Le prove del test interesseranno infatti alcuni percorsi del Rally di San Martino e supereranno complessivamente i 50 km di lunghezza. I partecipanti si cimenteranno in prove che ricalcheranno da vicino quelle svolte durante le vere gare di regolarità, prima fra tutte la celebre Mille Miglia. Il passeggero sarà particolarmente coinvolto nell’azione: non si limiterà a scandire il tempo e a determinare l’andatura del pilota (ad ogni modo rispettosa del Codice della Strada) ma, roadbook alla mano, dovrà indicargli il percorso da seguire. Sarà una “battaglia” a colpi di cronometro coinvolgente e appassionante.

Programma dell’evento (orari provvisori):

Sabato 17 settembre

8.00 ritrovo a Fiera di Primiero – piazza del Municipio, per accreditamento ed esposizione vetture;

9.00 partenza tour stradale in direzione Malga Ciapela / Museo della Grande Guerra attraverso il Passo Rolle;

11.00 visita Museo della Grande Guerra;

13.00 ripartenza tour in direzione Rifugio Castiglioni Marmolada attraverso il Passo Fedaia;

13.30 pranzo presso Rifugio Castiglioni Marmolada / Lago Fedaia;

15.30 ripartenza tour in direzione Lago di Carezza;

16.30 visita Lago di Carezza;

17.30 ripartenza tour in direzione Fiera di Primiero attraverso il Passo Rolle;

19.00 arrivo presso Hotel Isolabella – Fiera di Primiero;

21.00 cena sociale presso Hotel Isolabella.

Domenica 18 settembre

8.00 colazione presso Hotel Isolabella;

9.00 test di regolarità;

13.00 pranzo presso Ristorante da Anita – San Martino di Castrozza, riconoscimenti e saluti.



CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, Club Lotus Italia è un’associazione no profit (con sede a Montecatini Terme) che unisce passione per i motori e sana amicizia. Il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, oggi conta oltre 400 soci da ogni parte d’Italia e dall’estero, uniti dall’amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel. Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l’Europa: raduni su strada e in pista, in autodromi di primo livello; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette in azienda, nella base inglese Lotus. CLI è di fatto il più grande club italiano di appassionati Lotus.

Com. Stam./foto