Le Fiere della Moda chiudono con 40.950 visitatori professionali

MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL e The One Milano: trendsetter globali del business, si confermano piattaforme internazionali. Il testimone è passato a Lineapelle e Simac Tanning-Tech, che hanno aperto ieri

Milano – Si conferma vincente la sinergia che ha unito le manifestazioni dedicate al fashion, tenutesi in questi giorni a Fiera Milano (Rho).

MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL e The One Milano hanno chiuso ieri registrando 40.950 visitatori professionali di cui il 45% dall’estero provenienti da 140 Paesi. Le performance migliori dall’Europa provengono da Spagna, Germania e Francia. Brillanti i risultati dal Nord America che segnano un aumento a doppia cifra (Canada e USA); a seguire l’Estremo Oriente con Cina e Giappone in testa.

Le fiere si confermano protagoniste indiscusse nel panorama dell’innovazione, rispondendo alle esigenze del mercato con eleganza e precisione, anche in periodi sfidanti. Hanno rafforzato il loro ruolo come hub di incontro e di sviluppo, incarnando l’essenza dell’eccellenza. Con la partecipazione di startup visionarie e collaborazioni con istituti di formazione e università, ogni evento è un viaggio immersivo tra creatività e tecnologia. Innovazione ed estro creativo sono stati i veri protagonisti delle giornate, dove le collezioni di accessori moda più esclusive hanno sfilato sotto le luci dei riflettori, in un’atmosfera glamour che ha anticipato i trend del futuro. Un’esperienza unica, dove il business e la creatività si fondono alla perfezione

In un periodo di profonda trasformazione per il mondo della moda, dominato dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità, quest’anno le fiere hanno unito al loro messaggio di business, centrato sui metodi di produzione, sulla capacità artistica e sulla catena del valore, un focus su formazione e opportunità lavorative per le nuove generazioni. Un ponte tra scuola e impresa, con numerose occasioni per i giovani di entrare in contatto diretto con il mondo aziendale. A sottolineare l’importanza di questo impegno, la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che durante l’inaugurazione ha evidenziato il valore di investire nei giovani e nelle professioni emergenti del settore manifatturiero, in un inno al concreto e al reale.

