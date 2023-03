Le finali regionali giovanili 3×3 si terranno quest’anno in piazza della Vittoria, a Marsala (Trapani). Il Comitato Regionale FIP Sicilia ha deliberato l’inizio della collaborazione con il torneo Shock da Ground, giunto alla 12ª edizione, che ospiterà le partite delle categorie Under-14, 16 e 18 maschili e femminili nel fine settimana del 28, 29 e 30 luglio 2023.

Sarà una manifestazione che porterà in campo non solo i più grandi talenti giovanili del basket siciliano, ma anche l’intrattenimento puro, grazie alla partecipazione di ospiti di calibro nazionale e internazionale. L’organizzazione è affidata alla MVP srls.



«Il consiglio direttivo ha stabilito che le prossime finali 3×3 si svolgeranno a Marsala – afferma la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti –. Abbiamo trovato un punto d’intesa subito con Shock da Ground, che organizza non solo il torneo, ma anche una cornice di eventi a margine, con personaggi e musica dal vivo. Abbiamo ritenuto che Marsala sia un’ottima location per soddisfare l’esigenza di abbinare sport e svago, nell’ottica di un 3×3 aperto, estivo, dedicato a un pubblico molto giovane. Speriamo che sia un grande evento in piazza, non solo sportivo».



«Siamo molto contenti di poter fornire alle finaliste un contesto suggestivo come quello dello Shock da Ground – spiega il responsabile regionale 3×3, Dario Dragna –. Le finali 3×3 giovanili sono finalmente una manifestazione che attira grande attenzione, specie tra i più giovani, e questa non può che essere una vittoria per il Comitato. Prosegue il percorso che avevo iniziato ormai tre anni fa e che puntava a riportare la pallacanestro nelle strade e nelle città siciliane. Quest’anno uniremo sport, musica e arte».



Shock da Ground è giunto alla 12ª edizione ed è il torneo di riferimento ella Sicilia occidentale. Sin dal 2011, è un connubio tra sport e intrattenimento, attirando un pubblico sia di addetti ai lavori – spesso anche con giocatori professionisti – che di curiosi.



«Il nostro è un format unico nel suo genere – affermano Giuseppe Pellegrino e Marco Tarantino, organizzatori dello Shock da Ground – che unisce la magia dello sport, l’agonismo e il dinamismo del 3×3 all’intrattenimento con ospiti internazionali e artisti di vario calibro. Da più di 10 anni mettiamo passione e dedizione nella realizzazione di questo evento e siamo entusiasti di poter ospitare le finali regionali di ogni categoria under organizzate dalla FIP Sicilia. Crediamo fortemente nel basket 3×3 e in quello che può regalare, un mix perfetto di sano sport e puro spettacolo: in poche parole la cifra perfetta per le nuove generazioni di cestisti. È indispensabile che i più giovani siano coinvolte in iniziative come questa, perché è nelle loro mani lo sviluppo futuro di questo meraviglioso sport».



È la sesta edizione delle finali regionali 3×3, che danno accesso alle finali nazionali per la conquista dello scudetto di categoria. Campioni in carica sono Omega Misterbianco (U18M), I Have a Team (U18F), PCR Messina (U16M), I Have a Team (U16F), Virtus Mazara (U14M) e Verga Palermo (U14F). Per il secondo anno, saranno assegnati anche i premi per gli MVP di ogni categoria.

