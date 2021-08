Ricordiamo alla consigliera Figuccia che lo stesso Salvini vorrebbe emulare il 61-0 di Miccichè” Palermo – “Comprendo lo stato di estasi di ritrovarsi accanto al suo nuovo e ultimo leader ma sarebbe il caso che il consigliere comunale Sabrina Figuccia se ne faccia ella stessa una ragione: lo spessore e l’acume politico del Presidente Miccichè difficilmente potrà essere emulato se anche Matteo Salvini sogna di emulare il famoso 61-0”. Lo scrive in una nota Consigliere dell’8° Circoscrizione e Presidente della Commissione attività sociali, Salvatore Palumbo.

Da sempre, da quando il Presidente Berlusconi ha voluto sdoganare la Lega, Forza Italia è stato il partito trainante delle forze di centrodestra dimostrando capacità di discernimento tra volontà delle singole forze politiche che la compongono e il bene supremo dei cittadini per i quali la stessa coalizione è chiamata a governare. E’ veramente singolare che il partito trainante della coalizione, Forza Italia, non debba poter designare un candidato mentre la Lega si, forse per concezione divina? D’accordo con lei che una designazione adesso è prematura ma dovrebbe rivolgere queste doglianze al suo nuovo e ultimo leader, Salvini, che ha tirato fuori adesso questa candidatura. Quindi, cara consigliera Figuccia, non sbagli bersaglio e si appresti a redarguire il suo leader per la fuga in avanti prima che, per lei, Salvini diventi ex-leader. Dovrebbe sapere che Forza Italia – prosegue Palumbo – è un partito che si è sempre caratterizzato da una linea moderata anche nell’eventuale confronto politico. Comprendo l’entusiasmo e lo stato di estasi per aver avuto modo di incontrare il proprio leader politico, ma non comprendiamo le motivazioni per fare la voce fuori dal coro, o forse si? Oggi il confronto tra i partiti è incentrato nella scelta del candidato sindaco per le prossime amministrative del 2022, per tutto il resto se ne riparlerà, comunque, quando sarà il momento”.