Le Grazie di Porto Venere, i vincitori delle  “Vele d’Epoca nel Golfo” 2022

Domenica, dopo due giornate di regate, Alcyone del 1952 e Crivizza del 1966 si sono aggiudicate la vittoria rispettivamente nelle categorie Yachts d’Epoca e Yachts Classici alle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia, in occasione della quarta edizione di

“Le Vele d’Epoca nel Golfo”, organizzata annualmente dall’Associazione Italiana Vele d’Epoca, giunta al quarantennale dalla fondazione. A Gioconda del 1973 la vittoria nel raggruppamento Spirit of Tradition. Presente anche una vela storica a rappresentare l’impegno di AIVE ad aprire le porte a chi porta avanti le tradizioni marinaresche.

I VINCITORI DI “LE VELE D’EPOCA NEL GOLFO 2022”

Alcyone tra gli Yachts d’Epoca, varato nel 1952 su progetto del 1948, Crivizza del 1966 tra gli Yachts Classici e Gioconda del 1973 tra gli Spirit of Tradition. Sono queste le barche a vela che domenica 29 maggio 2022 alle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia, si sono aggiudicate la vittoria nella propria categoria in occasione della quarta edizione di “Le Vele d’Epoca nel Golfo”. Alcyone si è aggiudicata anche il Trofeo Challenge Perpetuo Gianfranco Vecchio, istituito dalla locale Sezione dell’ASD Forza e Coraggio. L’evento valeva come terza prova del Trofeo Artiglio 2022. I partecipanti a “Le Vele d’Epoca nel Golfo” che regateranno anche al prossimo Trofeo Mariperman alla Spezia dal 17 al 18 settembre 2022, potranno contendersi il neonato “Trofeo Vele d’Epoca nel Golfo dei Poeti” promosso da Assonautica Provinciale della Spezia e presentato ai regatanti alla cena equipaggi da Piergino Scardigli, presidente di Assonautica La Spezia e dal Direttore Romolo Busticchi.

TUTTI I PIAZZAMENTI

Yachts Epoca: 1. Alcyone – 2. Margaret – 3. Gazell – 4. Ilda – 5. Barbara – 6. Greylag

Yachts Classici: 1. Crivizza – 2. Onfale – 3. Grifone – 4. Ojalà II – 5. Dragonera – 6. Artica II – 7. Caligu Terzo Rabbit – 8. Mä Vista – 9. Ella

Spirit of Tradition: 1. Gioconda – 2. Freya

Vele Storiche: Mabelle (unico partecipante)

Alle imbarcazioni che nel 2022 celebravano compleanni importanti, Alahis II del Presidente Onorario AIVE Pier Maria Giusteschi Conti e Mä Vista (50 anni), Onfale (60 anni), un moderno e innovativo Sangermani del 1962, Alcyone (70 anni) e Greylag (90 anni), quest’ultima proveniente da Imperia, sono stati donati gli acquerelli delle loro barche realizzati appositamente dall’artista di origine svizzera Federica Stricker.

DUE REGATE NEL GOLFO DELLA SPEZIA

Le 18 imbarcazioni partecipanti, suddivise in 4 raggruppamenti (Epoca, Classiche, Spirit of Tradition, Vele Storiche) hanno disputato due regate, molto equilibrate e competitive, svoltesi con venti fino a 12 nodi di intensità nel tratto di mare compreso tra la baia di Porto Venere e l’Isola del Tino. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Porto Venere, è stata organizzata dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca,www.aive-yachts.org), presieduta da Giancarlo Lodigiani (imbarcatosi per l’occasione a bordo di Ella del 1960 di Luca Pierini e della vittoriosa Crivizza del Segretario AIVE Gigi Rolandi), con la collaborazione tecnica del Circolo Velico della Spezia, l’ausilio dell’ASD Forza e Coraggio, dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, il Cantiere Valdettaro e il sostegno logistico della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici. A Roberta Talamoni,Consigliere AIVE, il ruolo di coordinatrice della manifestazione, mentre a Manuela Micheli, della LNI La Spezia che ha validamente supportato l’evento coi propri mezzi, è stato affidato il ruolo di Presidente del Comitato di Regata. Ai primi tre classificati di ogni raggruppamento è stato donato un piatto ricordo in ceramica realizzato su disegno di Giorgio Balestrero, Commodoro AIVE.

LE CURIOSITÀ, DAL MARE ALLA BANCHINA

In occasione della manifestazione l’AIVE ha aderito all’invito rivolto dall’AVIS di Porto Venere, presieduta da Angela Valdettaro, di posizionare sul campo di regata boe di colore giallo con il simbolo dell’associazione per sensibilizzare l’importanza della donazione del sangue per salvare vite. Anche quest’anno lo yacht Barbara del 1923 ha imbarcato un equipaggio interamente femminile al comando dello skipper Vincenzo Zaccagni. Sabato pomeriggio, in occasione della presentazione al Cantiere della Memoria della mostra per i 40 dell’imbarcazione Midva del cartoonist Davide Besana, il giornalista Corrado Ricci ha presentato il giovane Gabriele Bernasco, classe 2006, studente della scuola di formazione professionale Cisita della Spezia e nipote del bisnonno Alessandro Valdettaro. Gabriele ha appena completato uno stage di formazione, presso il Cantiere Valdettaro, lavorando al restauro di Nella, lancia a remi vincitrice nel 1933 del Palio del Golfo, dimostrando di potere presto diventare una promessa nel recupero di scafi storici. Nella giornata di domenica Grifone (1963) della Marina Militare ha regatato inalberando il guidone del Trofeo Alto Tirreno in ricordo dello storico raduno di vele d’epoca svoltosi presso l’Arsenale della Spezia nel 1989. Alla cerimonia di consegna in banchina ha presenziato anche il Capitano di Vascello Giuseppe Cannatà, Direttore di Marivela e vice presidente AIVE imbarcato su Artica II del 1956. Sempre domenica la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare ha onorato con la sua presenza il campo di regata di “Le Vele d’Epoca nel Golfo”, regalando una cartolina d’altri tempi di vela e marineria.

Com. Stam./foto

Alcyone (1952)_Foto Maccione

Gioconda (1973)_Foto Maccione

Margaret (1926)_Foto Maccione

Crivizza (1966)_Foto Maccione

Freya (1982)_Foto Maccione

Equipaggi Marina Militare_Foto Maccione