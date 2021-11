Le magie della realtà – Chiesa di Sant’Alberto -Trapani

Le magie della realtà Fiaba musicale danzata Domenica 28 novembre ore 18.30 Chiesa di Sant’Alberto Via Garibaldi Trapani

Agli Amici della Musica di Trapani è tutto pronto per “Le magie della realtà”, inserito nel cartellone Carillon, che propone spettacoli e iniziative dedicate ai bambini. “Le magie della realtà” è una fiaba musicale danzata per bambini e adulti che andrà in scena domenica 28 novembre alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, a Trapani.Soggetto e coreografia sono curati da Betty Lo Sciuto, le video illustrazioni di Alessandro Gatto, le musiche originali di Eliodoro Sollima, i danzatori sono Sara Bonsorte e Marco Calaciura.La fiaba racconta il “sogno” di una marionetta che incontra nel suo cammino oggetti diversi per forma, colore, dimensioni. Dialoga giocosamente con gli oggetti e con le diverse sonorità della musica. AI brusco risveglio la marionetta è più impacciata e sconsolata di prima. Ma ecco che scopre magicamente di aver imparato molto dall’esperienza vissuta durante il sogno e ora è capace di saltare, correre, essere felice e fare tanti movimenti nuovi e divertenti.Le musiche originali di Eliodoro Sollima, vivaci e comunicative, ben rappresentano il divertente mondo che circonda la marionetta. Ai diversi ritmi musicali corrispondono analoghi ritmi di movimento. Uno spettacolo per bambini e non solo.I bambini si identificano nel personaggio/marionetta, metafora della continua scoperta che il bambino compie ogni giorno interagendo con il mondo degli oggetti, costruendo il proprio sé corporeo attraverso il movimento e la creatività del gioco.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe InstitutIl costo del biglietto per il concerto è di 7,00 euro (intero), 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni) e 3,00 (Studenti del Conservatorio “A.Scontrino” di Trapani). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) oppure con prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione. Per avere informazioni è possibile inviare un messaggio su WHATSAPP al +39 349 4764193.

Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del Green Pass. L’accesso ai concerti degli Amici della Musica di Trapani sarà consentito solo alle persone in possesso di:- Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.L’ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale

